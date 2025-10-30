Language
    जम्मू-कश्मीर में भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश

    By Rajinder Mathur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:57 AM (IST)

    हीरानगर बिलावर में भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने आरोपी की गिरफ्तारी और पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन के उपाध्यक्ष रोमी खजूरिया ने बिलावर थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी न होने पर वे आंदोलन तेज करेंगे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सांझी मोड़ पर प्रदर्शन।

    संवाद सहयोगी, हीरानगर बिलावर। भगवान श्रीराम पर किए गए टिप्पणी का वीडियो प्रसारित होने के बाद हिन्दू संगठनों में रोष व्याप्त है। बुधवार को सांझी मोड़ कस्बे के मुख्य चौक पर स्थानीय युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर पीएसए लगाकर जल्द कार्यवाही करने की मांग की। उधर, हिंदू संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोमी खाजूरिया ने बिलावर थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है।
    सांझी मोड़ में प्रदर्शन करने के मौके पर कुलदीप सिंह, काका, नवीन, राहुल ने कहा कि जिला कठुआ में कुछ शरारती तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

    प्रशासन को ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में पहले मतांतरण के प्रयास के मामले सामने आए और अब एक विडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति भगवान प्रभू श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता नजर आ रहा है।

    जिसे देखकर कर हिंदुओं में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस को उसके खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रभु राम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन तेज करने को मजबूर होंगे।

    उधर, बिलावर में शाश्वत हिंदू संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोमी खाजूरिया ने एसडीपीओ बिलावर नीरज परिहार और थाना प्रभारी बिलावर इंस्पेक्टर जाहिर मुश्ताक को लिखित में कठुआ निवासी प्रदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के कारण उनके धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है।

    ऐसे लोग खुले आसमान के तले नहीं, बल्कि सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि आपत्तिजनक भाषा के कारण धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बार-बार धार्मिक अनुवाद पैदा करने की षड्यंत्र के तहत इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर रहा है। पहले उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया, जिसके बाद पवित्र त्योहार करवा चौथ पर आपत्ति जताने वाला टिप्पणी की।

    उसने करवा चौथ के त्योहार को लेकर बहुत ही घटिया बातें कहते हुए कहा था कि करवा चौथ पर उनकी बीवी चिकन खाती है। हिंदू महिलाएं भूखी रहती है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके लिखी शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।