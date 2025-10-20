कठुआ में पुलिस की कार्रवाई, 71 बोतल अवैध शराब के साथ व्यक्ति गिरफ्तार
हीरानगर में, राजबाग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 71 बोतल अवैध व्हिस्की के साथ गिरफ्तार किया। एसएचओ अजय सिंह चिब के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में, आरोपी रोशन लाल के पास से जेके एक्साइज और जेके स्पेशल व्हिस्की की बोतलें बरामद हुईं। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
संवाद सहयोगी, हीरानगर। अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर चलाए जा रहे अभियान के तहत राजबाग पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 71 बोतल (जेके एक्साइज) व्हिस्की बरामद की।
एसएचओ राजबाग अजय सिंह चिब की देखरेख में पुलिस टीम ने नाके पर हरदो मूठी, राजबाग निवासी रोशन लाल पुत्र तरसीम लाल को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 71 बोतलें अवैध शराब बरामद हुईं, जिनमें 27 बोतलें जेके एक्साइज व्हिस्की (250 एमएल प्रत्येक और 44 बोतल जेके स्पेशल) व्हिस्की 180 एमएल की बरामद की गई।
आरोपित के खिलाफ पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि अवैध शराब तस्करी व इसके परिवहन में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
