कठुआ में पुलिस की कार्रवाई, 71 बोतल अवैध शराब के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, हीरानगर। अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर चलाए जा रहे अभियान के तहत राजबाग पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 71 बोतल (जेके एक्साइज) व्हिस्की बरामद की।

एसएचओ राजबाग अजय सिंह चिब की देखरेख में पुलिस टीम ने नाके पर हरदो मूठी, राजबाग निवासी रोशन लाल पुत्र तरसीम लाल को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 71 बोतलें अवैध शराब बरामद हुईं, जिनमें 27 बोतलें जेके एक्साइज व्हिस्की (250 एमएल प्रत्येक और 44 बोतल जेके स्पेशल) व्हिस्की 180 एमएल की बरामद की गई।