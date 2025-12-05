Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: कटड़ा में 13 साल से लापता महिला, पुलिस ने परिवार से मिलवाया

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    कटड़ा पुलिस ने 13 साल पहले लापता हुई सुषमा देवी को ढूंढकर उसके परिवार को सौंप दिया। सुषमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2012 में दर्ज हुई थी। पुलिस लगातार इस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 13 साल से लापता महिला को ढूंढ निकाला और सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उसे सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंप दिया।

    सुषमा देवी पुत्री रत्तन सिंह, निवासी पुराना दरूर, कटड़ा वर्तमान पता शिवा गहलोट (डोडा), की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस पोस्ट बाण गंगा में डीडीआर नंबर 07 दिनांक 01.06.2012 को दर्ज की गई थी। लंबे समय से लंबित इस मामले में पुलिस लगातार प्रयासरत थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगातार फॉलो-अप और खोजबीन के बाद पुलिस टीम ने आखिरकार सुषमा देवी का पता लगा लिया। बरामदगी के उपरांत पूरी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें उनकी माता श्रीमती वैष्णो देवी पत्नी रत्तन सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई को प्रभारी पुलिस पोस्ट बाण गंगा पीएसआई राहुल जम्वाल और थाना कटड़ा के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव ने अंजाम दिया।

    इनकी निगरानी एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भीष्म दुबे एवं एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन द्वारा की गई। एसएसपी रियासी परम्वीर सिंह ने कहा कि रियासी पुलिस गुमशुदा मामलों का पता लगाने व लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे मामला कितने ही वर्षों पुराना क्यों न हो।