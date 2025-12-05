जम्मू-कश्मीर: कटड़ा में 13 साल से लापता महिला, पुलिस ने परिवार से मिलवाया

संवाद सहयोगी, कटड़ा। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 13 साल से लापता महिला को ढूंढ निकाला और सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उसे सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंप दिया। सुषमा देवी पुत्री रत्तन सिंह, निवासी पुराना दरूर, कटड़ा वर्तमान पता शिवा गहलोट (डोडा), की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस पोस्ट बाण गंगा में डीडीआर नंबर 07 दिनांक 01.06.2012 को दर्ज की गई थी। लंबे समय से लंबित इस मामले में पुलिस लगातार प्रयासरत थी।

लगातार फॉलो-अप और खोजबीन के बाद पुलिस टीम ने आखिरकार सुषमा देवी का पता लगा लिया। बरामदगी के उपरांत पूरी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर उन्हें उनकी माता श्रीमती वैष्णो देवी पत्नी रत्तन सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरी कार्रवाई को प्रभारी पुलिस पोस्ट बाण गंगा पीएसआई राहुल जम्वाल और थाना कटड़ा के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव ने अंजाम दिया।