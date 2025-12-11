घुसपैठ में नाकाम लश्कर की सीमा पार गांवों में नई चाल, युवाओं को मारे गए आतंकियों की दुहाई देकर करा रहा भर्ती

जागरण संवाददाता, कठुआ। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन घुसपैठ कराने में नाकाम हो रहे है। बीएसएफ और सेना की कड़ी निगरानी में आतंकी घुसपैठ करने के लिए बार बार सीमा के चक्कर काट रहे हैं।फिर भी सफल नहीं हो पा रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे बौखलाया आतंकी संगठन लश्कर ए तैइबा अब सीमा से सटे गांव गांव जाकर स्थानीय युवाओं को लश्कर में शामिल होने के लिए कह रहा है। लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी युवाओं को मारे गए लश्कर आतंकियों दुहाई देकर संगठन में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। बता दें कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद दोनों ही आतंकी संगठनों के आतंकियों की जम्मू कश्मीर मेंं मौजूदगी कम हो चुकी है।

आतंकियों की संख्या बढ़ाने की कवायद सुरक्षाबलों ने एक एक कर कई आतंकियों को ढेर किया है। इसलिए लश्कर अब आतंकियों की संख्या बढ़ाने के ऐसा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पार के लगते पाकिस्तान गांव में लश्कर के विभिन्न कमांडर लगातार नजर आ रहे हैं।

वे गांव के बुजुर्गों और युवाओं को बता दे रहे हैं कि लश्कर के हजारों आतंकियों ने कुर्बानी दी है। वे भी इसमें शिरकत होकर इस्लाम की रक्षा करें। युवाओं को जिहाद के नाम पर जम्मू कश्मीर समेत अन्य जगहों पर घुसकर हमले करने के लिए उकसाया जा रहा है।

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीएसएफ के आईजी ने कहा था कि सीमा पार आतंकेियों की लगातार हलचल है। उनका ढांचा जो क्षतिग्रस्त किया गया था। वह दोबारा बनाने में लगे हुए हैं। संगठनों ने अपने कैंप फिर से बनाना शुरू किया है।

युवाओं को बना रहे निशाना सूत्रों की मानें तो आतंकी संगठनों के पास अब आतंकी कैडर कम हो रहा है। इसलिए वहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी लश्कर की इस नई चाल पर पैनी नजर है। जबकि सीमा पर तैनात बीएसएफ और सेना मिलकर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए डटी हुई हैं।