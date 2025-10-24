मतांतरण के संदेह पर केरल मिशनरियोंसे पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, 8 पर मामला दर्ज, 8 पुलिसकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, कठुआ। मतांतरण के संदेह पर दक्षिण भारत के कुछ लोगों से मारपीट पर दो नामजद समेत 8 आरोपितों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने की इस घटना पर राज बाग पुलिस स्टेशन अंतर्गत जखोल पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

यह घटना बीते वीरवार जखोल पुलिस चौकी अंतर्गत जुथाना गांव की है। शुक्रवार इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग हाथों में डंडे और तेजधार हथियार लिए एक वाहन को रोकते हैं।

वाहन रुकते ही ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। पास में ही पुलिस कर्मी भी खड़े हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी मोहिता शर्मा ने पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में मतांतरण से संबंधित कोई केस दर्ज नहीं है। ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई है।

मतांतरण के आरोप प्रदर्शन, कार्रवाई करने की मांग जुथाना क्षेत्र के लोगों ने शुक्रवार मतांतरण को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया । साथ ही नारेबाजी भी की । प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवदेव सिंह ने बताया कि पिछले काफी समय से केरल और कुछ अन्य दक्षिण भारत के लोग जुथाना और आसपास के गांव में लगातार आ रहे हैं।

जहां सनातन धर्म के लोगों को पैसे, मकान बनाकर देने और नौकरी दिलाने का लालच देकर मतातंरण करने का प्रयास कर रहे हैं। एक समुदाय विशेष में परिवर्तन करवाया जा रहा है। जबरदस्ती ये लोग उनके घर तक घुस जा रहे हैं।

जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए । जो लोग ऐसा कर रहे हैं इनकी पहचान करके इनको जिले में प्रवेश न करने दिया जाए। किसी के घर खाना खाने आए थे, संदेह पर मारपीट राजबाग थाना प्रभारी अजय चिब का कहना है कि दक्षिण भारत के कुछ धर्म गुरु और लोग क्षेत्र में किसी के घर खाना खाने आए हुए थे। ये लोग वापस जा रहे थे। तभी इनके मतांतरण कराने के संदेह पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। फिलहाल मतांतरण के कोई सबूत नहीं मिले हैं।

मारपीट करने पर पुलिस ने घाटी के रहने वाले रविंद्र सिंह और जखोल के रहने वाले रोहित शर्मा की पहचान करते हुए गरीब 8 से 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के घटना के बाद भागे हुए हैं । मामले में आगे की जांच की जा रही है।