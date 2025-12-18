कठुआ दोस्त के घर आया एएसआई का बेटा झाड़ियों में मृत मिला, ड्रग ओवरडोज की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, कठुआ। नगरी क्षेत्र में कान्वेंट स्कूल के पास झाड़ियों के बीच एक स्नातक के छात्र का शव बरामद किया गया है। बनी का रहने वाला आशिष सिंह नगरी में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर आया हुआ था।

एसएचओ संदीप चिब का कहना है कि शुरूआत जांच में मौत का कारण ड्रग ओवरडोज लग रहा है। बहरहाल, शव का पोस्टर्माटम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार आशिष के पिता कठुआ जिले में ही पुलिस में एएसआई हैं। वीरवार कुछ लोगों ने आशिष को झाड़ियों में देखा था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नगरी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है।