    कठुआ दोस्त के घर आया एएसआई का बेटा झाड़ियों में मृत मिला, ड्रग ओवरडोज की आशंका; पुलिस जांच में जुटी

    By Ajay Kumar Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    कठुआ के नगरी क्षेत्र में एक कॉलेज छात्र का शव झाड़ियों में मिला। वह अपने दोस्त के घर आया था। पुलिस को ड्रग ओवरडोज का संदेह है। मृतक की पहचान आशिष सिंह ...और पढ़ें

    पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, कठुआ। नगरी क्षेत्र में कान्वेंट स्कूल के पास झाड़ियों के बीच एक स्नातक के छात्र का शव बरामद किया गया है। बनी का रहने वाला आशिष सिंह नगरी में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर आया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएचओ संदीप चिब का कहना है कि शुरूआत जांच में मौत का कारण ड्रग ओवरडोज लग रहा है। बहरहाल, शव का पोस्टर्माटम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

    जानकारी के अनुसार आशिष के पिता कठुआ जिले में ही पुलिस में एएसआई हैं। वीरवार कुछ लोगों ने आशिष को झाड़ियों में देखा था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नगरी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

    अनंतनाग में सीआरपीएफ कर्मी की मौत

    दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में रेलवे स्टेशन पर तैनात 55 वर्षीय सीआरपीएफ जवान की बुधवार व वीरवार बीच रात दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पंजाब निवासी लखविंदर सिंह पुत्र अजैब सिंह के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 90वीं वाहिनी में कार्यरत था।

    उसे इलाज के लिए अनंतनाग के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया और उसकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुक जाना बताया। संबंधित अधिकारियों के अनुसार मृतक को उसके पैतृक इलाके तक पहुंचाने के लिए औपचारिक्ताएं पूरी की जा रही हैं।