कठुआ के जथाना में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद अलर्ट पर पुलिस और BSF, उज्ह नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क, कठुआ। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित जथाना गाँव के पास उज्ह नदी के किनारे के इलाके में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि की सूचना दी, जिनमें से एक भारी बैग लिए हुए था। इसके बाद, संयुक्त तलाशी दल वहाँ पहुँचे और सुबह से ही गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी दलों को अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन पैरों के निशानों से कुछ लोगों की गतिविधियों की पुष्टि हुई है और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक अभियान जारी था।

(समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)