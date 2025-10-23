कठुआ में बाजारों की बढ़ेगी रौनक, हीरानगर में 4 करोड़ की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार

संवाद सहयोगी, हीरानगर। कस्बे के सुल्ताना चौक पर लगभग चार करोड़ की लागत से बनाया गया शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल में लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। शापिंग कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानें और एक बड़ा हाल बनाया गया है, जिसमें लोग अपने छोटे मोटे समारोह भी कर पाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को शापिंग कॉम्प्लेक्स का बचा हुआ काम जल्द पूरा कर म्यूनिसिपल कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि इसमें बनी दुकानों लोगों को अलॉट की जा सकें।

क्षेत्र निवासी सोमनाथ, भारती शर्मा, सोहन लाल, देवी दास का कहना है कि कस्बे के मुख्य चौक पर शापिंग कॉम्प्लेक्स बनने से हीरानगर में रौनक बढ़ेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय बेरोजगार युवा बडी देर से इसके बनने का इंतजार कर रहे थे।