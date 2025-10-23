कठुआ में बाजारों की बढ़ेगी रौनक, हीरानगर में 4 करोड़ की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार
हीरानगर में चार करोड़ रुपये की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हीरानगर के विकास में मदद मिलेगी और यह एक आधुनिक व्यावसायिक केंद्र बनेगा।
संवाद सहयोगी, हीरानगर। कस्बे के सुल्ताना चौक पर लगभग चार करोड़ की लागत से बनाया गया शापिंग कांप्लेक्स का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल में लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है।
शापिंग कॉम्प्लेक्स में 20 दुकानें और एक बड़ा हाल बनाया गया है, जिसमें लोग अपने छोटे मोटे समारोह भी कर पाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को शापिंग कॉम्प्लेक्स का बचा हुआ काम जल्द पूरा कर म्यूनिसिपल कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि इसमें बनी दुकानों लोगों को अलॉट की जा सकें।
क्षेत्र निवासी सोमनाथ, भारती शर्मा, सोहन लाल, देवी दास का कहना है कि कस्बे के मुख्य चौक पर शापिंग कॉम्प्लेक्स बनने से हीरानगर में रौनक बढ़ेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय बेरोजगार युवा बडी देर से इसके बनने का इंतजार कर रहे थे।
पीडब्ल्यूडी विभाग को रंग रोगन करवा कर शापिंग कॉम्प्लेक्स जल्द म्यूनिसिपल कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के एईई मोहम्मद कबीर का कहना है कि शापिंग कांप्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है। लिफ्ट का काम बाकी था, उसे मुकम्मल करवा कर जल्द ही म्यूनिसिपल कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
