कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र घाटी में लगी इकाइयों की होगी जांच, गठित कमेटी 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र घाटी में स्थित इकाइयों की जांच की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कठुआ। कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र घाटी समेत अन्य जगहों पर लगी औद्योगिक इकाइयों की जांच होगी। विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया है।
कठुआ पहुंची विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। अगले 15 दिनों में जांच कमेटी उन सभी जगह पर जाएगी जहां पर उद्योगों की वजह से लोगों की फसले और पर्यावरण संबंधित शिकायतें आ रही हैं। प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष वासुदेव के साथ जिला प्रशासन की टीम और पर्यावरण समिति की टीम भी मौजूद रहेगी।
आपको बता दें कि आज मंगलवार को विधानसभा की पर्यावरण संबंधित कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगुवाई में कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र घाटी पहुंची। इस क्षेत्र में लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें की जा रही थी कि इकाइयों की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं।
शिकायतों के ऊपर अमल करते हुए समिति जहां पहुंची है। समिति के साथ जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी भी मौजूद हैं। समिति ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। समिति ने आश्वासन दिया कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। यह भी बता दें कि दैनिक जागरण नने भी इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था । इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है।
समिति के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उद्योगों से कमाई जरूर करें लेकिन इसको लेकर लोगों की आजीविका पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जांच कमेटी को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस औद्योगिक इकाई की वजह से लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होगी वहां पर इकाइयां नहीं लगेगी जबकि जो इकाइयां स्थापित है। उनकी वजह से अगर कोई दिक्कत है तो उसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा।
