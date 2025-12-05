Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शादी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त, दूल्हे सहित तीन लोगों की मौत; दो घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बाणी-भंदर रोड पर एक दुखद हादसा हुआ। बारात से लौट रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दूल्हे समेत तीन लोगों की मौके पर ही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, कठुआ। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में एक हादास हो गया। यहां बाणी की भंदर रोड पर बरात से आ रही एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दूल्हे सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, यह हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।