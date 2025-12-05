जम्मू-कश्मीर के कठुआ में शादी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त, दूल्हे सहित तीन लोगों की मौत; दो घायल
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बाणी-भंदर रोड पर एक दुखद हादसा हुआ। बारात से लौट रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दूल्हे समेत तीन लोगों की मौके पर ही ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, कठुआ। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में एक हादास हो गया। यहां बाणी की भंदर रोड पर बरात से आ रही एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दूल्हे सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, यह हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है।
