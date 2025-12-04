जम्मू के हीरानगर में गाइड सहित चार आतंकी घुसपैठ की फिराक में, बॉर्डर पर रेड अलर्ट; BSF जवान चौकस

अजय मीनिया, कठुआ। पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कठुआ से लेकर कश्मीर तक अपना कुंबा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए नए ग्रुप प्रशिक्षित कर दिए हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप कठुआ के हीरानगर राजबाग सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ करने के लिए लगातार मूवमेंट कर रहा हैं।

इस ग्रुप में तीन आतंकी और एक उनका गाइड शामिल हैं। इनका लक्ष्य किसी तरह से घुसपैठ कर कश्मीर पहुंचना है। खुफिया एजेंसियों के पास इस ग्रुप की सटीक जानकारी है। इसलिए बीएसएफ और पुलिस को सतर्क किया गया है, ताकि इनकी घुसपैठ की कोशिश को सफल न होने दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि यह ग्रुप लगातार सीमा की रेकी कर रहा है।

इनका गाइड भी पाकिस्तानी है, जो इनके लिए हर रोज घुसपैठ कराने का मौका तलाश रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। यहीं कारण है कि बीते 20 दिन से बीएसएफ और पुलिस की ओर से हीरानगर सेक्टर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इस समय कठुआ से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक सक्रिय आतंकियों के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में 4 आतंकी और दूसरे में तीन आतंकी हैं। चार आतंकियों वाले ग्रुप में एक आतंकी स्थानीय है। जिनकी मूवमेंट लगातार कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर,डोडा और कश्मीर के कई हिस्सों में चल रही है।

लगातार चौथे दिन सर्च ऑपरेशन बीएसएफ की ओर से हीरागनर और राजबाग सेक्टर में बुधवार लगातार चौथे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीएसएफ ने मरहीन, गुज्जर बस्ती, हरिया चक, पहाड़पुर और सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध घरों को खंगाला।

घनी झाड़ियों में भी विशेष जांच की। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। बीएसएफ की ओर से स्थानीय लोगों के साथ कुछ मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी साझा किए गए हैं। ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल और व्यक्ति के दिखने पर तत्काल सूचित करें।

ड्रोन गतिविधियों पर भी नजर सीमा पार से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाने की सूचना पर ही बीएसएफ की ओर से लगातार घनी झाड़ियों वाले क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है,

ताकि ये देखा जाए कि कहीं पर कोई खेप तो नहीं गिराई जा रही। वहीं पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से भी ड्रोन की खेप तलाशी जा रही है। बता दें कि एसएसपी मोहिता शर्मा ने इन क्षेत्रों का निजी तौर पर दौरा कर सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त करने के निर्देश जारी किए हैं।