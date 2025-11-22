जम्मू-कश्मीर पुलिस का गोवंश तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 10 गोवंश कराए मुक्त, ट्रक समेत 2 तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, हीरानगर। पुलिस ने जिले में सक्रिय गोवंश तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 गोवंश को तस्करो से मुक्त कराया, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक ट्रक को जब्त किया। जानकारी अनुसार एसएचओ राजबाग इंस्पेक्टर अजय सिंह चिब के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजबाग क्षेत्र में नाका लगा रखा था।

वाहनों की जांच दौरान पंजाब की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक (पंजीकरण संख्या एच पी94ए-2987को रोक कर तलाशी ली तो ट्रक में निर्दयता से भरे गए 10 गोवंश 07 गायें और 03 बछड़े) पाए गए, जिन्हें तुरंत मुक्त कराया गया।

मौके से ट्रक चालक बलशन कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार निवासी मुकेरियां पंजाब और उसका साथी मोहम्मद यासीन खान पुत्र परवेज़ अहमद खान निवासी सतीरमैदान, गोपालपोरा मट्टन अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर को भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रक को जब्त कर गौवंश को सुरक्षित स्थान पर पंहुचा दिया गया है।

इस संबंध में पुलिस स्टेशन राजबाग में धारा 223/ वीएन एस एवं 11 पीसीए के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने गोवंश तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग की अपील की है।

अवैध माइनिंग में लिप्त 2 डंपर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ा इसी बीच अवैध खनन के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए जिला पुलिस ने एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में लिस कठुआ ने आउट पोस्ट घाटी कठुआ और बिलावर में 07 वाहन यानी (02 डंपर और 05 ट्रैक्टर ट्रॉली) को वह तरीके से मीनिंग के आरोप में जब्त किए हैं। जिनका उपयोग निर्माण सामग्री (बिना फॉर्म के) के अवैध खनन/परिवहन के लिए किया जा रहा था।

एडिशनल एसपी कठुआ राहुल चाढक और डीएसपी मुख्यालय कठुआ रविंदर सिंह के मार्गदर्शन में आईसी आउट पोस्ट घाट्टी पीएसआई रजत कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त करते हुए बिना किसी कानूनी अनुमति के निर्माण सामग्री के अवैध खनन/परिवहन में लिप्त 04 वाहनों को जब्त किया है।

जबकि दूसरे मामले में एसडीपीओ बिलावर नीरज पडियार की देखरेख में थाना प्रभारी बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त ड्यूटी के दौरान बिना किसी वैध अनुमति के रेत से भरे ट्रॉलियों (बिना किसी पंजीकरण संख्या) के साथ तीन ट्रैक्टर जब्त किए।