Jammu News: बसोहली को जिला बनाने की उठी मांग, कांग्रेस ने शुरू किया ‘संगठन सृजन अभियान’

संवाद सहयोगी, बसोहली। कांग्रेस पार्टी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई, जिसमें कठुआ जिला प्रभारी यश पाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला प्रधान पंकज डोगरा ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जिला प्रभारी को रूबरू करवाया। इसके उपरांत बसोहली को जिला बनाने की मांग भी रखी।

उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के निर्देश पर बसोहली आगमन हुआ है। इसका नाम संगठन सृजन अभियान रखा गया है। कांग्रेस के वसूलों को कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में एक मुहिम चल रही है। हर जगह पर नया प्रधान बनाए जाएंगे। हर कार्यकर्ता की इसमें सहभागिता होगी।

दिसंबर तक हम ने सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर संगठन की मजबूती के लिये चुनाव करवाने हैं और दिसंबर तक हमने इसे पूरा करना है। पार्टी अध्यक्ष आप ही चुनेंगे। इस इलाके के क्या हालात हैं हर कोई जानता है। भाजपा ने सारे अधिकार छीन लिए हैं। महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा अंग्रेजों की राह पर चल रही है।

भाजपा इतिहास को बदलना चाहती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिगे नां। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जो तमिलनाडू से शुरू हुई और कश्मीर तक गई। अगर हम भाजपा से डट कर नहीं लड़े तो देश बर्बाद कर देंगे।