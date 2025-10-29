जम्मू-कश्मीर: भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी का पुराना वीडियो प्रसारित, हिंदु संगठनों और लोगों ने जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, कठुआ। पुलिस स्टेशन में मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक पुराने वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति भगवान राम के प्रति अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हिंदू संगठनों और लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उधर, सनातन धर्म सभा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है।

एसएसपी मोहिता शर्मा से संबंधित व्यक्ति पर केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही गिरफ्तार कर पता करने की मांग की कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। ऐसी टिप्पणियों से साफ नजर आता है कि माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।