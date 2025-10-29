Language
    जम्मू-कश्मीर: भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी का पुराना वीडियो प्रसारित, हिंदु संगठनों और लोगों ने जताई आपत्ति

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी का एक पुराना वीडियो वायरल होने से हिंदू संगठन नाराज़ हैं। वीडियो में आपत्तिजनक बातें कहने पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।

    जागरण संवाददाता, कठुआ। पुलिस स्टेशन में मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक पुराने वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति भगवान राम के प्रति अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हिंदू संगठनों और लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उधर, सनातन धर्म सभा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है।

    एसएसपी मोहिता शर्मा से संबंधित व्यक्ति पर केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही गिरफ्तार कर पता करने की मांग की कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। ऐसी टिप्पणियों से साफ नजर आता है कि माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।

    हालांकि, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी मोहिता शर्मा का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर एक पुराना वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक धर्म के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इ

    से लेकर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। लोगों को चाहिए कि वीडियो को आगे वायरल न करें। जो कोई भी माहौल खराब करने या फिर शांति भंग करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

     