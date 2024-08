जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के जारी किए स्केच, पांच लाख का इनाम घोषित

डिजिटल डेस्क, कठुआ। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को ढेर करने के लिए पुलिस और सेना के जवान संयुक्त अभियान चला रहे हैं। रियासी आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू संभाग में आतंकी वारदातें बढ़ गईं। इस क्रम में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ भी हुईं। इस कढ़ी में जम्मू-कश्मीर की कठुआ पुलिस ने चार आतंकवादियों के स्केच जारी किए है।

Kathua Police releases sketches of 04 terrorists who were last seen in dhoks of Malhar , Bani & Seojdhar. A reward of 05lakhs on each terrorist for an actionable information. Anyone with credible information of terrorists will also be suitably rewarded.@JmuKmrPolice

