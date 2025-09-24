Language
    तीसरे नवरात्र पर जोड़ियां माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, माता के जयकारे लगा आगे बढ़ते रहे भक्त

    By Moti Ram Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:15 PM (IST)

    जोड़ियां माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। दुर्गम रास्तों के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हुई जिन्होंने प्रशासन से मार्ग सुधारने की मांग की। मंदिर कमेटी के अनुसार बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया।

    मंदिर में दर्शन करने के लिए कतार में खड़े भक्त

    संवाद सहयोगी, बनी। जोड़ियां माता मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन करते नजर आए। मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय रहे। पूरी पहाड़ी क्षेत्र में माता के जयकारे गूंजते रहे और माहौल भक्तिमय बना रहा।

    दुर्गम रास्तों और पैदल चलने वाले मार्ग की खराब स्थिति के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। पठानकोट से आए श्रद्धालु मदन मोहन और प्रदीप कुमार ने बताया कि कोट से लेकर वांजिल तक की खड़ी चढ़ाई और मार्ग की जर्जर हालत ने यात्रा को और भी मुश्किल बना दिया। उन्होंने प्रशासन से मार्ग सुधारने की मांग की।

    मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील वांजलिया के अनुसार, इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने न सिर्फ मंदिर में मत्था टेका बल्कि प्रसाद भी ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर शहीद सहित विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने माता से आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस किया।

    दोला माता से मिली जानकारी के अनुसार वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे वहां पर भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए मिट्टी के सदस्य अपनी भूमिका निभा रही है लंगर के साथ-साथ यात्रियों को रात को रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है।