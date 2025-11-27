नशे के खिलाफ हीरानगर पुलिस की सफलता, 5.65 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी पकड़ा, मोटरसाइकिल भी जब्त
हीरानगर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में सफलता प्राप्त करते हुए 5.65 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से हेरोइन और उसकी मोटरसाइकिल जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
संवाद सहयोगी, हीरानगर। कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक और सफलता हासिल करते हुए 5.65 ग्राम हेरोइन चिट्टा जैसे नशीले पदार्थ के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
जानकारी के अनुसार हीरानगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लिंक रोड प्लई, ग्रिड स्टेशन के निकट नियमित नाका लगा रखा था।
नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल जेके 08पी-2415 पर आते हुए रोका। पूछताछ करने पर उसकी पहचान तेग अली पुत्र मोहम्मद क़ाज़ी निवासी रख सरकार प्लई, तहसील हीरानगर के रूप में हुई।
तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 5.65 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जैसा पदार्थ बरामद किया गया। मोटरसाइकिल को भी मौके पर ही जब्त कर लिया गया। उस के खिलाफ हीरानगर थाने में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
इससे पहले इसी माह के आरंभ में पुलिस ने सतीश कुमार खजूरिया और बब्बू सिंह को कठुआ जिले के बिलावर इलाके के फिंतर में चेकिंग के दौरान उनकी कार से 8.18 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद होने के बाद पकड़ा था।
उन्होंने कहा कि जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो दोनों ने तेज़ी से भागने की कोशिश की। लेकिन सतर्क पुलिस टीम उन्हें कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। कार की चेकिंग की और उसमें नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
