हीरानगर में हाईमास्ट लाइटें बनी शोपीस, अंधेरे में डूबे चौक-चौराहे, क्या है इसके पीछे का कारण?

संवाद सहयोगी, जागरण, हीरानगर। कस्बे के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गांवों के चौक-चौराहों पर जन प्रतिनिधियों द्वारा लगाई गई हाईमास्ट लाइटें अब शोपीस बनकर रह गई हैं। रखरखाव और मरम्मत के अभाव में अधिकांश लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार हीरानगर कस्बे के साथ ही चडवाल दयाला चक चकडा, कूंथल, चकभगवाना सहित अन्य केई गांवों में हाइमास्ट लाइटें लगाई गई थी। तब चौक-चौराहे रोशनी से जगमगा उठते थे और रात के समय पुलिस व सुरक्षा बलों को भी निगरानी रखने में काफी सुविधा होती थी। लेकिन अब कई लाइटों की मरम्मत नहीं हुई और बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि कस्बे में म्यूनिसिपल कमेटी ने कुछ लाइटें ठीक करवाई थी लेकिन अभी भी अधिकांश बंद है। इन लाइटों पर खर्च किया गया सरकारी फंड भी अब व्यर्थ साबित हो रहा है।

रात को अंधेरा रहने से बढ़ी चोरी की घटनाएं क्षेत्र निवासी दर्शन लाल, मनोहर लाल, रमेश कुमार, जनक राज का कहना है कि वर्तमान में कस्बों गांवों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन कही ना कही चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में अगर हाइमास्ट लाइटों की मरम्मत करवाई जाए और कुछ जगहों पर सोलर लाइटें लगाई जाएं तो।

लोगों, सुरक्षा बलों को भी रात के समय निगरानी करने में आसानी होगी।खास कर सीमावर्ती क्षेत्र में नालों के किनारे मार्गों पर लाइटें लगाने से रात के समय निगरानी करने में सुविधा हो सकती है और दुर्घनाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है।