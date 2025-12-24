पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार तस्करी का भंडाफोड़, हीरानगर से नशा तस्कर ड्रग्स-हथियार के साथ गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कठुआ। हीरानगर पुलिस ने एक नशा तस्कर को पुराने मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हेरोइन और पिस्टल के गोली बरामद किए हैं। आरोपित का नाम सिराज दीन है जो बिश्नाह गांव का रहने वाला है। इसी वर्ष पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे का सामान भेजने का मामला दर्ज किया था।
जानकारी अनुसार सीमांत गांव छन टांडा हीरानगर में ड्रोन से 400 ग्राम हेरोइन गिराई गई थी। जांच में ड्रग तस्करी के एक गिरोह का पता चला और प्रदेश पुलिस और पंजाब के 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपित इस माड्यूल में कूरियर, ड्रग तस्कर और ड्रग फाइनेंसर के तौर पर काम करते थे। उनके खुलासे पर 5 लाख से ज्यादा ड्रग मनी और 414 और हेरोइन बरामद हुई थी।
मामले में फारवर्ड लिंक की आगे की जांच में सिराज दीन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ड्रोन से गिराई गई हेरोइन का मुख्य रिसीवर था। हेरोइन बेचने में शामिल था। उसके खुलासे पर लगभग 25 ग्राम हेरोइन, एक धारदार हथियार (टोका) और 3 पिस्टल के राउंड बरामद हुए हैं। इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी है। उसके खुलासे के आधार पर आगे की छापेमारी जारी है।
इसके अलावा ऐसे और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताकि फारवर्ड लिंक के तौर पर शामिल हैं, ताकि ड्रोन गिराने से लेकर ड्रग लेने वाले तक ड्रग तस्करी की इस चेन में शामिल सभी लोगों को सजा मिल सके।
एसएचओ आशीष शर्मा ने कहा कि पुलिस ने नारकोटिक्स के धंधे को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का अपना इरादा दोहराया है।
