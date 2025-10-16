Language
    सांबा में पुलिस का एक्शन, भगोड़ा गिरफ्तार; भेजा गया कठुआ जेल

    By Nishchint Samyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:17 AM (IST)

    सांबा पुलिस ने 2019 से फरार एक भगोड़े आरोपी शमास दीन को गिरफ्तार किया है। न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वह छह साल से बच रहा था। सुपवाल पुलिस चौकी की टीम ने उसे पकड़ा और न्यायालय के आदेश पर उसे कठुआ जेल भेज दिया गया।

    संवाद सहयोगी,सांबा सांबा पुलिस ने बुधवार को एक भगोड़े आरोपित को दबोच लिया। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2019 में पुलिस थाना सांबा में मामला दर्ज है। न्यायालय सांबा की ओर से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पिछले छह वर्षों से लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था और अंत में हत्थे चढ़ गया।

    सांबा पुलिस थाना की सुपवाल पुलिस चौकी की एक पुलिस टीम ने एक भगोड़े को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। भगोड़ा शमास दीन निवासी रख बरोटियां तहसील विजयपुर जिला सांबा का रहने वाला है। भगोड़े को न्यायालय में पेश करने के बाद उमाननीय न्यायालय सांबा ने उसे जिला जेल कठुआ भेज दिया गया है।