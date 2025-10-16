सांबा में पुलिस का एक्शन, भगोड़ा गिरफ्तार; भेजा गया कठुआ जेल

संवाद सहयोगी,सांबा। सांबा पुलिस ने बुधवार को एक भगोड़े आरोपित को दबोच लिया। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2019 में पुलिस थाना सांबा में मामला दर्ज है। न्यायालय सांबा की ओर से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पिछले छह वर्षों से लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था और अंत में हत्थे चढ़ गया।