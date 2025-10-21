जम्मू-कश्मीर: दीवाली पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक अभियान, लोगों को पौधे बांटकर दिया खास मैसेज

संवाद सहयोगी, हीरानगर। दिवाली के पावन अवसर पर सेवा निवृत्त चीफ कंजरवेटिव मुखर्जी शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल करते हुए,200 फलदार पौधों का वितरण किया। यह कार्यक्रम सूबे चक जसमेर गढ़ किले में काली माता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महंत कृष्णानंद, अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे और उन्होंने पौधारोपण के महत्व पर लोगों को प्रेरित किया।

मुखर्जी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वक्त, बेवक्त चर्चा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे जीवनशैली का हिस्सा बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, खेत,आंगन और सार्वजनिक स्थानों में फलदार पौधे अवश्य लगाएं, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व हरित पर्यावरण मिले। उन्होंने यह भी बताया कि पौधों के माध्यम से न केवल आक्सीजन का स्तर बढ़ता है, बल्कि फलदार वृक्ष किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन भी बन सकते हैं।