जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलित प्रभात बोले, 'जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, ड्रग माफिया हमेशा हमारी नजर में'
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में डीजीपी नलित प्रभात ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और ड्रग माफिया हमेशा पुलिस की नजर में हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, कठुआ। जम्मू-कश्मीर पुलिस चीफ नलिन प्रभात ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद और दूसरे सभी तरह के क्राइम हमेशा पुलिस फोर्स की कड़ी नज़र में रहेंगे।
कठुआ में एक सभा को संबोधित करते हुए, DGP प्रभात ने कहा कि चाहे वह ड्रग्स हो, गैंगस्टर हो, माफिया हो या किसी भी तरह का क्राइम, खासकर आतंकवाद, सब कुछ उनकी नज़र में रहेगा।
उन्होंने कहा कि उनका हमेशा यही मकसद रहेगा कि जम्मू-कश्मीर में ऐसी सभी एंटी-नेशनल और एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ को खत्म किया जाए।
इससे पहले, DGP ने कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14वें पुलिस शहीद मेमोरियल T-20 क्रिकेट टूर्नामेंट (2025–26) का उद्घाटन किया।
