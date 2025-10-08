कठुआ में अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबडतोड़ चलाई गोलियां, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

पंजाब से सटे कठुआ में पुलिस नाके पर तीन अपराधियों ने फायरिंग की जिसमें वे घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घायलों में याकूब अहमद उर्फ ​​यूका भी शामिल है जो कुख्यात नशा तस्कर लहू गुज्जर का भाई है। पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्टल बरामद की है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कठुआ। पंजाब से सटे कीड़ियां गंडियाल पुलिस पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर तीन अपराधियों ने ताबड़तोड़ कई फायर किए। भागने के दौरान बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने से तीनों गिरकर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया।

घायलों में दो को जम्मू जीएमसी में भर्ती कराया गया है, जबकि एक कठुआ जीएमसी में उपचाराधीन है। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन घायलों में एक याकूब अहमद उर्फ यूका भी शामिल है जो कि बाड़ी ब्राह्मणा के सरोर का रहने वाला है। यूका कुख्यात अपराधी व नशा तस्कर लहू गुज्जर का भाई है, जबकि दूसरा पंजाब के होशियारपुर जिले के गढ़शंकर का रहने वाला है।

आरोपितों से फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कर ली गई है। साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि, तीनों के पास से नशे से संबंधित कोई पदार्थ मिला या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी अनुसार कीड़िया गंडियाल में लखनपुर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप (एसओजी) संयुक्त रूप से नाका लगा रखा था। इस दौरान पंजाब से कठुआ की तरफ आने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। बुधवार करीब डेढ़ बजे बाइक (जेके02डीक्यू 1539) से आ रहे अपराधी जब नाके पर पहुंचे तो नाके पर वाहनों की जांच होते देख घबरा गए। इस दौरान बाइक चला रहे याकूब अहमद उर्फ यूका ने पिस्टल से एक के बाद एक 5 राउंड फायर कर दिया।

इस दौरान पुलिसकर्मी बाल-बल बच गए और गोली पुलिस नाके की टीन से बने शेड पर लगी। फायरिंग होते ही नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। साथ ही पीछा किया। जब तीनों भागने लगे तो 100 मीटर दूर जाकर बने एक पुल पर पहुंचते ही डिवाइडर से टकराकर नीचे गिर गए। इतने में पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और तीनों को हिरासत में लेकर जीएमसी कठुआ पहुंचाया।

पूछताछ में अपराधियों ने अपना नाम मुराद अली निवासी कठुआ और याकूव अहमद उर्फ यूका निवासी बाड़ी ब्राह्मणा सरोर अड्डा बताया। गंभीर हालत देखते हुए सरोर के रहने वाले यूका और पंजाब के गढ़ शंकर का रहने वाला गोलू को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया।

उधर, वारदात की जानकारी मिलते ही एसओजी के डीएसपी अश्विनी कुमार और लखनपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ तारिक मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल, तीनों अपराधियों के पकड़े जाने से पंजाब और जम्मू कठुआ के बीच नशा तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। सूत्रों की मानें तो ये भी संभव है कि ये लोग पंजाब के बड़े नशा तस्करों के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों से भी संपर्क हैं। पुलिस इस पहलू को लेकर भी पूछताछ कर रही है।

हिस्ट्रीशीटर हैं मुराद व यूका जानकारी अनुसार गिरफ्तार यूका और मुराद अली पुलिस रिकार्ड में हिस्ट्रीशीटर हैं। यूका पर बिश्नाह, बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में नशा तस्करी, पशु तस्करी, जानलेवा हमला करने, मारपीट करने आदि समेत 12 मामले दर्ज हैं, जबकि मुराद पर लखनपुर, कठुआ, राजबाग पुलिस स्टेशन में नशा तस्करी, पशु तस्करी, जानलेवा हमला करने के 6 मामले दर्ज हैं। यूका के भाई लहू गुज्जर पर भी इसी तरह के मामले के अलावा पुलिस टीम पर हमला करने के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं जो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।