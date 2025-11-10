भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी के देश छोड़ने पर हंगामा, जम्मू पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी के देश छोड़ने पर विवाद हो रहा है। जम्मू पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
जागरण संवाददाता, कठुआ। भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला प्रदीप आंबेडकरी देश छोड़कर भाग गया है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि प्रदीप बीते 4 नवंबर को ही जम्मू से भाग गया था। हिंदू संगठन और जिला अदालत बार एसोसिएशन ने इसे पुलिस की विफलता बताया है।
हालांकि एसएसपी का दावा है कि वह जल्द ही वापस लौटेगा और लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि टिप्पणी करने के बाद हिंदू संगठनाें ने इसे लेकर भारी विरोध किया था। अब भी ये विरोध जारी है। बावजूद इसके पुलिस की नाक तले एक ऐसा आरोपी विदेश भाग निकला। पुलिस को खबर तक नहीं हुई। आरोपी ने जमानत अर्जी भी दायर की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
बताते चलें कि कठुआ के रहने वाले प्रदीप का सोशल मीडिया पर एक वीडियाे वायरल हुआ था। जिसमें वह भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले एक और वीडियो प्रदीप का वायरल हुआ था। जिसमेंं वह करवाचौथ को लेकर भी गलत भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है।
इन वीडियो के वायरल होने पर तमाम हिंदू संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और नारेबाजी की। मांग की गई कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई। बाकी कार्रवाई नहीं हुई।
सभी एयरपोर्ट को सूचित किया गया
आरोपी पुलिस कार्रवाई के डर से विदेश भाग गया है। हमनें इसके बारे देशभर के एयरपोर्ट पर सूचना दी है। जैसे ही वह भारत वापस आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगले कुछ दिनों मेें पुलिस की तरफ इस मामले में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। - मोहिता शर्मा, एसएसपी कठुआ
ये पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही
जब अग्रिम जमानत के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हुई, तब ही पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता देखते हुए आरोपी की अर्जी खारिज की। उसे पुलिस इतने हल्के में कैसे ले सकती है। कितने ही अपराधी हैं जो दशकों से विदेश में बैठे हैं। उनको पुलिस कितना ही वापस ला पाई। बतौर जिला पुलिस एसएसपी का यह बयान कि आरोपी विदेश भाग गया है। ये पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही और विफलता को दर्शाता है। - अभिषेक शर्मा, महा सचिव, बार एसाेसिएशन कठुआ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।