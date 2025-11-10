भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी के देश छोड़ने पर हंगामा, जम्मू पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, कठुआ। भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला प्रदीप आंबेडकरी देश छोड़कर भाग गया है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि प्रदीप बीते 4 नवंबर को ही जम्मू से भाग गया था। हिंदू संगठन और जिला अदालत बार एसोसिएशन ने इसे पुलिस की विफलता बताया है।

हालांकि एसएसपी का दावा है कि वह जल्द ही वापस लौटेगा और लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि टिप्पणी करने के बाद हिंदू संगठनाें ने इसे लेकर भारी विरोध किया था। अब भी ये विरोध जारी है। बावजूद इसके पुलिस की नाक तले एक ऐसा आरोपी विदेश भाग निकला। पुलिस को खबर तक नहीं हुई। आरोपी ने जमानत अर्जी भी दायर की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

बताते चलें कि कठुआ के रहने वाले प्रदीप का सोशल मीडिया पर एक वीडियाे वायरल हुआ था। जिसमें वह भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले एक और वीडियो प्रदीप का वायरल हुआ था। जिसमेंं वह करवाचौथ को लेकर भी गलत भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है।

इन वीडियो के वायरल होने पर तमाम हिंदू संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और नारेबाजी की। मांग की गई कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई। बाकी कार्रवाई नहीं हुई।