    कठुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजौरी से लापता महिला बरामद

    By Karun Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    बिलावर पुलिस ने एसएसपी कठुआ के मार्गदर्शन में राजौरी से लापता हुई 19 वर्षीय शबनम अख्तर को ढूंढ निकाला। आसिफ हुसैन ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी सहायता और मानवीय प्रयासों से उसे बरामद किया और परिवार को सौंप दिया।

     बिलावर पुलिस ने राजौरी से लापता महिला को बरामद किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कठुआ। बिलावर पुलिस ने एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में राजौरी से लापता महिला को बरामद कर उसे बिलावर पुलिस ने उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। 22 नवंबर को आसिफ हुसैन पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी टेड फिंतर ने बिलावर थाने में अपनी 19 वर्षीय बहन शबनम अख्तर पुत्री मोहम्मद रमजान के लापता होने के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    शिकायत प्राप्त होने पर बिलावर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और एसडीपीओ बिलावर नीरज पडियार की देखरेख में एसएचओ बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में लापता युवती की तलाश के लिए बिलावर पुलिस की एक विशेष का गठन किया गया।

    टीम ने तकनीकी सहायता और समय पर मानवीय हस्तक्षेप के साथ विभिन्न स्थानों की तलाश की और राजौरी से लापता युवती को बरामद किया। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उक्त लापता युवती को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया।