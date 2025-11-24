कठुआ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजौरी से लापता महिला बरामद

जागरण संवाददाता, कठुआ। बिलावर पुलिस ने एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में राजौरी से लापता महिला को बरामद कर उसे बिलावर पुलिस ने उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। 22 नवंबर को आसिफ हुसैन पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी टेड फिंतर ने बिलावर थाने में अपनी 19 वर्षीय बहन शबनम अख्तर पुत्री मोहम्मद रमजान के लापता होने के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत प्राप्त होने पर बिलावर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और एसडीपीओ बिलावर नीरज पडियार की देखरेख में एसएचओ बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में लापता युवती की तलाश के लिए बिलावर पुलिस की एक विशेष का गठन किया गया।