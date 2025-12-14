संवाद सहयोगी, बनी। पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिन के बाद बादल छाए। सुबह से पूरा आसमान बादलों से ढका रहा, जिसके कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई।

गर्म कपड़ों से लोगों ने ठंड से बचाव किया। लोगों को उम्मीद थी कि बादलों के कारण बारिश या बर्फबारी होगी, जिससे चारों ओर फैली सूखी स्थिति से राहत मिलेगी, लेकिन शाम तक न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी देखने को मिली। ठंड के कारण लोग शाल और कंबलों का सहारा लेते नजर आए।