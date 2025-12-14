J&K Weather: बनी में अचानक छाए बादल, ठंड ने मचाया कहर; जम्मू में कैसा रहेगा मौसम?
जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिनों बाद बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। सुबह से आसमान बादलों से ढका रहा, जिससे लोग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बनी। पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिन के बाद बादल छाए। सुबह से पूरा आसमान बादलों से ढका रहा, जिसके कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई।
गर्म कपड़ों से लोगों ने ठंड से बचाव किया। लोगों को उम्मीद थी कि बादलों के कारण बारिश या बर्फबारी होगी, जिससे चारों ओर फैली सूखी स्थिति से राहत मिलेगी, लेकिन शाम तक न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी देखने को मिली। ठंड के कारण लोग शाल और कंबलों का सहारा लेते नजर आए।
