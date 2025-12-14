Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    J&K Weather: बनी में अचानक छाए बादल, ठंड ने मचाया कहर; जम्मू में कैसा रहेगा मौसम?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिनों बाद बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। सुबह से आसमान बादलों से ढका रहा, जिससे लोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिनों के बाद बादल छाए, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, बनी। पहाड़ी क्षेत्र बनी में कई दिन के बाद बादल छाए। सुबह से पूरा आसमान बादलों से ढका रहा, जिसके कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई।

    गर्म कपड़ों से लोगों ने ठंड से बचाव किया। लोगों को उम्मीद थी कि बादलों के कारण बारिश या बर्फबारी होगी, जिससे चारों ओर फैली सूखी स्थिति से राहत मिलेगी, लेकिन शाम तक न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी देखने को मिली। ठंड के कारण लोग शाल और कंबलों का सहारा लेते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें