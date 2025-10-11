मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु के साथ हादसा, दर्शन कर लौट रहा यात्री ट्रेन से गिरकर हुआ जख्मी
जम्मू-कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे एक श्रद्धालु ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। दर्शन के बाद वापस आते समय यह हादसा हुआ। घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है और जल्द ही छुट्टी मिलने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, कठुआ। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहा एक श्रद्धालु जम्मू से दिल्ली की तरफ जा रही हिमगिरी ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। उसे जीएमसीकठुआ में भर्ती किया गया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जैसे ही ट्रेन छन्नअरोरियां के पास पहुंची। श्रद्धालु चलती ट्रेन से बोगी के दरवाजे से नीचे गिर गया, जिसे रेलवे पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। घायल का नाम उपेंद्र कुमार है, जो बिहार का रहने वाला है। उपेंद्र के बाजू और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।