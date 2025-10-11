मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु के साथ हादसा, दर्शन कर लौट रहा यात्री ट्रेन से गिरकर हुआ जख्मी

जम्मू-कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे एक श्रद्धालु ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। दर्शन के बाद वापस आते समय यह हादसा हुआ। घायल यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है और जल्द ही छुट्टी मिलने की संभावना है।

ट्रेन से गिरकर वैष्णो देवी से लौट रहा यात्री जख्मी। सांकेतिक तस्वीर