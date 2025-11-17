भगवान राम पर टिप्पणी करने वाला अंबेडकरी मुजरिम करार, कठुआ पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार

जागरण संवाददाता, कठुआ। भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप सिंह उर्फ अंबेडकरी को अदालत ने इश्तेहारी मुजरिम करार दिया है। सोमवार कठुआ की नगरी पुलिस चौकी टीम ढोल बजाते प्रदीप के घर पहुंची और अदालत के आदेश को उसके घर के बाहर चिपका दिया। गांव सरदार चक के रहने वाले प्रदीप सिंह पर कठुआ थाने में मामना दर्ज है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोबाइल मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी 16 दिसंबर तक प्रदीप अपने आप को अदालत में पेश करे। पेश न होने पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में यह कहा गया है कि प्रदीप पर एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार भागा हुआ है। बार-बार कहने के बावजूद भी वह पुलिस के पास पेश नहीं हुआ। ना ही कोर्ट के पास पेश हुआ है। जहां तक की उसके घर का भी कोई सदस्य पुलिस के पास नहीं पहुंचा। प्रदीप के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

इसकी जानकारी मिलने के बावजूद उसने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। जिस वजह से अब उसको इश्तेहारी मुजरिम करार दिया गया है। इस मामले को लेकर कई हिंदू संगठन सक्रिय हैं। पुलिस और प्रदशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

संत समाज न्यास समिति के महामंत्री महंत राजेश बिट्टू, विश्व हिंदू परिषद कठुआ के अध्यक्ष रमेश भारती, बजरंग दल के संयोजक रमन ने कहा है कि अदालत की कार्रवाई पर आरोपी पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रदीप सिंह हत्थे नहीं चढ़ा।

उसने जो वीडियो वायरल किया था। उसमें भी गोल मोल बोलता हुआ नजर आया। वह अब भी अपने शब्द वापस लेने की बात कह रहा है। खुलकर माफी नहीं मांग रहा। जब तक वह पूरे समाज से खुले तौर पर माफी नहीं मांगता। तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा।

वीडियो वायरल कर अपने शब्द वापस लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदीप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। इस वीडियो में प्रदीप यह कहता हुआ नजर आया कि उसने जो शब्द भी भगवान राम के प्रति कहे थे। वे उसके अपने शब्द नहीं थे। यह सब उसने एक किताब में पढ़ा था। लिहाजा अपने शब्दों का वापस लेता है। यदि उसके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए माफी मांगता है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद प्रदीप के खिलाफ हिंदु समाज के लोगों का रोष कम नहीं हो रहा।

विदेश भागा है प्रदीप उर्फ अंबेडकरी भागवान राम पर टिप्पणी करने के बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अर्जी खारिज होते ही प्रदीप कठुआ छोड़कर विदेश भाग गया। बताया जा रहा है कि वह इस समय थाईलैंड के बैंकाक में है। जिसकी दरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। एसएसपी मोहिता शर्मा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अदालत से भी इसे इश्तेहारी मुजरिम करार दिया है।