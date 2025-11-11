दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट, SOG जवानों ने संभाला मोर्चा; जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, कठुआ। दिल्ली के लाल किले के नजदीक सोमवार को हुए विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अंतरराष्ट्रीय सीमा व उससे सटे क्षेत्रों में भी अलर्ट है। बीएसएफ और पुलिस दोनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी भी सोमवार देर शाम को कठुआ के हीरानगर सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बार्डर पुलिस चौकियों का दौरा किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सीमा पार घुसपैठ की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती।

आइजी का अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क करे ध्वस्त करने के लिए लगातार धरपकड़ और छापे चल रहे हैं। वहीं, दिल्ली विस्फोट के बाद कठुआ के सभी इलाकों में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। हाईवे से लेकर ऊपरी इलाकों तक पुलिस और एसओजी के जवान जगह-जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं।