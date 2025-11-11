Language
    दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट, SOG जवानों ने संभाला मोर्चा; जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अलर्ट जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी भीमसेन टूटी ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घुसपैठ की आशंका के चलते कठुआ में अलर्ट जारी किया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जवानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

    जागरण संवाददाता, कठुआ। दिल्ली के लाल किले के नजदीक सोमवार को हुए विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अंतरराष्ट्रीय सीमा व उससे सटे क्षेत्रों में भी अलर्ट है।

    बीएसएफ और पुलिस दोनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी भी सोमवार देर शाम को कठुआ के हीरानगर सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बार्डर पुलिस चौकियों का दौरा किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सीमा पार घुसपैठ की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती।

    आइजी का अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क करे ध्वस्त करने के लिए लगातार धरपकड़ और छापे चल रहे हैं। वहीं, दिल्ली विस्फोट के बाद कठुआ के सभी इलाकों में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। हाईवे से लेकर ऊपरी इलाकों तक पुलिस और एसओजी के जवान जगह-जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं।

    इस बीच, आइजी भीमसेन टूटी ने कहा कि जवानों को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारे यहां पर आतंकी गतिविधियों से संबंधित चुनौतियां बनी रहती हैं। जिला पुलिस को बीएसएफ, सेना और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हम किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते