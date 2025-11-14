कठुआ में हाईवे पुल पर मिले 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र; पूर्व पार्षद ने उठाए सवाल, साजिश की जताई आशंका
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक हाईवे पुल पर 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र पाए जाने से सनसनी फैल गई है। पूर्व पार्षद ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए किसी साजिश की आशंका व्यक्त की है, जिसके बाद मामले की जांच की मांग की जा रही है।
जागरण संवाददाता, कठुआ। कठुआ के पल्ली मोड़ पुल पर वीरवार रात को हजारों कागज के पन्ने दिखे । यह पन्ने शहर की वार्ड 19 के पूर्व पार्षद राहुल देव को दिखे।
राहुल ने जब इन कुछ पन्नों को उठाया तो देखा की यह वर्ष 2025 दसवीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के हैं। जिन्होंने मौजूदा वर्ष के फरवरी माह में हुए दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा दी थी। यह पन्ने परीक्षाओं की प्रश्नोत्तरी की शीट थी।
जिन पर बाकायदा छात्र-छात्राओं के नाम थे। राहुल देव का कहना है कि मुझे नहीं पता कि के पेपर पुल पर कैसे पहुंचे। यह किसी की साजिश है या फिर बोर्ड ने इनको डिस्पोज आफ किया है। यदि डिस्पोज आफ किया है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है।
ऐसे एक नेशनल हाईवे के पुल पर परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर को डिस्पोज आफ नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ा सवाल है। राहुल ने यह भी बताया कि प्रश्नोत्तरी की शीट पर सिर्फ रोल नंबर थे।
