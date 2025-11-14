कठुआ में हाईवे पुल पर मिले 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र; पूर्व पार्षद ने उठाए सवाल, साजिश की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, कठुआ। कठुआ के पल्ली मोड़ पुल पर वीरवार रात को हजारों कागज के पन्ने दिखे । यह पन्ने शहर की वार्ड 19 के पूर्व पार्षद राहुल देव को दिखे। राहुल ने जब इन कुछ पन्नों को उठाया तो देखा की यह वर्ष 2025 दसवीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के हैं। जिन्होंने मौजूदा वर्ष के फरवरी माह में हुए दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा दी थी। यह पन्ने परीक्षाओं की प्रश्नोत्तरी की शीट थी।

जिन पर बाकायदा छात्र-छात्राओं के नाम थे। राहुल देव का कहना है कि मुझे नहीं पता कि के पेपर पुल पर कैसे पहुंचे। यह किसी की साजिश है या फिर बोर्ड ने इनको डिस्पोज आफ किया है। यदि डिस्पोज आफ किया है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है।