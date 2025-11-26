Language
    युवाओं में मौजूद निडरता और साहस है समाज में बड़े बदलाव की असली ताकत, एलजी मनोज सिन्हा ने किया आह्वान

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने युवाओं को समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की निडरता और साहस ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। युवा शक्ति समाज का आधार है, और उन्हें देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 

    युवाओं को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवा पीढ़ी से क्रांतिकारी नवाचारों की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में मौजूद निडरता, साहस और ऊर्जा समाज में बड़े बदलाव लाने की असली ताकत है।

    क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव युवातरंग के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि युवा सिर्फ अपनी किस्मत बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को नया आकार देने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें।

    नए तकनीकों के विकास में युवाओं का योगदान

    उपराज्यपाल ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ता और निडरता सिर्फ युवाओं में ही होती है। यही साहस नई तकनीकों के विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए रॉकेट ईंधन का काम करता है। उन्होंने युवाओं से नए मूल्य विकसित करने, समाज को विकसित दिशा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह तैयार करने का आह्वान किया।

    उनके अनुसार युवाओं की नई दृष्टि और नवाचार क्षमता उज्ज्वल भविष्य निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति है। समारोह में उपराज्यपाल ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। पद्मा सचदेव गवर्नमेंट कालेज फॉर वुमेन, गांधी नगर को ‘युवातरंग-2025’ की रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई।

    कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव शांतमणु, क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के वीसी प्रो. केएस चन्द्रशेखर, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. डीएस मन्हास सहित वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद्, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।