जम्मू खरीदारी करने आई महिला आटो में भूली सोया बच्चा, मां की तलाश में आटो चालक पुलिस थाना पहुंचा
JammuKashmirNews: जम्मू में एक महिला खरीदारी करने के दौरान अपने सो रहे बच्चे को ऑटो रिक्शा में भूल गई। ऑटो चालक ने मानवता दिखाते हुए बच्चे को सतवारी प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। JammuNews: जम्मू में सोमवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को चौंका दिया। बस स्टैंड से गुम्मट तक यात्रा कर रही एक महिला अपना सोता हुआ बच्चा आटो में ही छोड़कर उतर गई।
बच्चे की मां की तलाश में आटो चालक सतवारी के चट्ठा तक पहुंच गया, जिसके बाद वह स्वयं पुलिस के पास पहुंचा। इसके बाद बच्चे को उसके अभिभावकों को सौंप दिया गया। वहीं, बच्चे के गुमशुदगी की सूचना पर नवाबाद पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर दिया गया। यह घटना शाम करीब चार बजे की है। प्रेम नगर निवासी पुलिस इंस्पेक्टर ताहिर यूसुफ की पत्नी अपने बच्चे के साथ आटो में सवार हुई थी।
आटो के पीछे लगे तिरपाल और परदे की वजह से चालक रोशन लाल को बच्चे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। गुम्मट पहुंचकर महिला बाजार में खरीदारी के लिए उतर गई, लेकिन जल्दबाजी में बच्चा आटो में ही भूल गई।
चालक ने कुछ देर तक इंतजार किया, फिर पीछे से बच्चे की आवाज सुनी। मासूम ने बताया कि वह अपनी मां के साथ आया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आटो में कहां बैठा। चालक को लगा कि शायद चट्ठा से बैठी महिला के साथ आया बच्चा होगा। इसी भ्रम में वह बच्चे को लेकर चट्ठा पहुंच गया।
इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर बच्चे के अपहरण की अफवाह फैल गई और माहौल गरमा गया। घबराए चालक ने चट्ठा के स्थानीय लोगों को पूरी बात बताई, जिसके बाद सभी उसे लेकर सीधे चट्ठा पुलिस चौकी पहुंचे। सूचना मिलते ही नवाबाद थाना पुलिस हरकत में आई और बच्चे की पहचान उसके माता-पिता से करवाई गई।
एसएचओ नवाबाद निशांत गुप्ता ने बताया कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। ड्राइवर की बात की पुष्टि के लिए चट्ठा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल, बच्चे की मां की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। बाद में बच्चे को अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।