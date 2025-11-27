सर्दियों की ठंड बढ़ा रही बीमारियों का खतरा, बच्चे-बुजुर्ग बन रहे रोगों का शिकार, जानें कैसे बचाएं अपने परिवार को

जागरण संवाददाता, जम्मू। सर्दियों के दिनों की शुरूआत हो चुकी है और सुबह-शाम के समय ठंड का प्रभाव महसूस होने लगा है। हालांकि दिन के समय हर तरफ खिलने वाली धूप और मौसम साफ रहने से ठंड का कोई खास असर महसूस नहीं होता। लेकिन सुबह-शाम के समय होने वाली ठंड का इन दिनों मासूम बच्चों व बुजुर्गों की सेहत पर पड़ने वाला बुरा असर साफ नजर आ रहा है।

अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीढ़ित मासूम बच्चों व बुजुर्गों की सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में पहुंचने की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों में जहां सरकारी व निजी अस्पतालों तो वहीं ग्रामीण इलाकों में उपजिला अस्पतालों, कम्युनिटि हेल्थ सेंटरों में हर दिन इन रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है।

बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित खासतौर पर मासूम बच्चे व बजुर्ग सदस्य अपने स्वास्थ्य सबंधी उपचार के लिए सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। शुष्क मौसम की मार का इंसानी जीवन पर पड़ने वाला बुरा असर अभिभावकों व स्वजनों की चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। स्थानीय क्षेत्रों के अभिभावकों व स्वजनों ने कहा कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद एक भी जोरदार बारिश नहीं हुई है। इससे हर तरफ शुष्क स्थिती बनी हुई है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना स्वभाविक है।

चिकित्सकों की सलाह पर करें अमल बीएमओ रामगढ़ डॉ. लखविंदर सिंह ने बताया कि हर माता-पिता अपने कम उम्र बच्चों या बुजुर्ग सदस्यों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म व ऊनी कपड़ों को पहनाए। सुबह-शाम के समय घरों से बाहर निकलने के बजाय घरों के भीतर रहना की उचित समझें। वहीं बच्चों, बुजुर्गों व अन्य उम्र दराज सदस्यों को किसी किस्म के रोग लगने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पतालों में पहुंच कर डॉक्टरों से स्वास्थ्य जांच करवाएं।