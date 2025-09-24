लद्दाख में आखिर क्यों हिंसक हो गए प्रदर्शनकारी, प्रमुख मांगों से लेकर सोनम वांगचुक तक समझिए पूरा कनेक्शन
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रदर्शनकारी छात्र हिंसक हो गए और बीजेपी दफ्तर के सामने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। उनकी मुख्य मांगें हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा लेह और कारगिल को अलग लोकसभा सीट छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने छात्रों के हिंसक प्रदर्शन की निंदा की है।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्र और हिंसक हो गए। हिंसक छात्रों ने बीजेपी दफ्तर के सामने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। प्रमुख रूप से इन लोगों की चार मांगे हैं।
ये हैं प्रमुख मांगे
इनकी पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि लेह और कारगिल को अलग लोकसभा सीट दी जाए। तीसरी मांग है कि छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए चौथी मांग है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए।
दरअसल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लेह-लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। लेकिन छात्रों का यह प्रदर्शन हिंसक होने पर उन्होंने इसकी निंदा की है।
सोनम एक्स पर पोस्ट कर की निंदा
सोनम ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा है कि उन्हें अपने अनशन के छठे दिन बताते हुए दुख हो रहा है कि लेह शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी, कई कार्यालयों को तोड़ा गया आग लगा दी गई। पुलिस की गड़ियों को आग लगाई गई जो निंदाजनक है।
VERY SAD EVENTS IN LEH— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC
दरअसल अनशन पर बैठे दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इससे लोगों में रोष जागा और लेह में बंद की घोषणा की गई। जिस कारण युवा बाहर आ गए। सोनम ने इस हिंसक प्रदर्शन को युवाओं की भड़ास बताया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि युवा हिंसा के रास्ते पर न चलें।
ये उनकी 5 साल की कोशिशों को नाकाम कर देगा। यह उनका रास्ता नहीं हैं उन्होंने शांति के रास्ते पर चलने की आपील की। उन्होंने सरकार से संवेदनशील होने की बात कही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।