कौन है लतीफ भट? कुलगाम आतंकी हमले के बाद फिर चर्चा में लश्कर का मोस्ट वांटेड, पहले भी दे चुका कई वारदातों को अंजाम

डिजिटल डेस्क, जम्मू। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में CRPF टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकी मोहम्मद लतीफ भट का नाम एक बार फिर चर्चा में है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले में लतीफ भट भी शामिल हो सकता है। हमले में तीन सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है।

बता दें कि बुधवार दोपहर कुलगाम के आखरन नौपुरा इलाके में सीआरपीएफ जवान नाका लगाकर वाहनों और राहगीरों की चेकिंग कर रहे थे। करीब 2:15 बजे बाइक पर सवार दो युवक नाके के पास पहुंचे और जवानों पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए।

बाकी जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वहां मौजूद आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें संयम बरतना पड़ा। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो गए। कौन है मोहम्मद लतीफ भट? मोहम्मद लतीफ भट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के खेरवान क्षेत्र का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां उसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा स्थानीय आतंकी बताती हैं। उसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से भी जोड़ा जाता रहा है, जिसे लश्कर का सहयोगी संगठन माना जाता है।

लतीफ पहली बार शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद चर्चा में आया था। इस अभियान में वह लश्कर के आतंकी जाकिर गनई के साथ घिर गया था। पांच दिन तक चले अभियान में सुरक्षाबलों ने जाकिर गनई को मार गिराया, लेकिन लतीफ मौके से भागने में सफल रहा। तभी से सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं।

लतीफ भट का नाम इससे पहले दक्षिण कश्मीर में हुई दो बड़ी वारदातों की जांच में भी सामने आ चुका है। इनमें अनंतनाग के लाल चौक इलाके में पुलिसकर्मी की हत्या और कुलगाम के केलम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की हत्या शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 15 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है।

पुलिसकर्मी की हत्या में आया था नाम लतीफ भट का नाम 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग के व्यस्त लाल चौक इलाके में हुई पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में सामने आया था। इस वारदात में हेड कांस्टेबल अशिक हुसैन कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने लतीफ की पहचान की थी।

कुलगाम में दो प्रवासी श्रमिकों की हत्या में भी शक इसके बाद 31 जुलाई को कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच में भी लतीफ का नाम सामने आया।

इन लगातार हुई घटनाओं के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 6 अगस्त को लतीफ भट की तस्वीरों वाले पोस्टर कई प्रमुख स्थानों पर लगाए थे। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने या उसके ठिकाने के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।