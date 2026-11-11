जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF टीम पर आतंकी हमला, तीन जवान गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। दक्षिण कश्मीर के आखरन-नौपुरा, कुलगाम में बुधवार को एक आतंकी हमले में तीन CRPF जवान घायल हो गए। हमले के बाद भागने में कामयाब रहने आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया है। हालांकि, किसी आतंकी संगठन ने तत्काल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले 'द रजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ' के आतंकी लतीफ बट के माडयूल ने किया है।

जानकारी के अनुसार, कुलगाम के आखरन नौपुरा में बुधवार की दोपहर को सीआरपीएफ 46वीं वाहिनी के जवानाें ने एक नाका लगाया हुआ था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले वाहनों व लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी। लगभग 2:15 बजे के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक नाके के पास पहुंचे और उन्होंने सीआरपीएफ जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी से मौके पर मची अफरा-तफरी इससे वहां मौजूद आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। तीन सीआरपीएफ जवान घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अन्य जवानों ने अन्य जवानों ने उसी समय मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायर किया, लेकिन उन्होंने वहां फैली अफरा-तफरी के बीच आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ संयम बरता, जिसका लाभ लेकर आतंकी भागने में कामयाब रहे।