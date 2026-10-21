कौन हैं शगुन परिहार, जिन्हे BJP ने बनाया भाजयुमो का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष; 8 साल पहले आतंकियों ने की थी पिता-चाचा की हत्या

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. हेमांग जोशी ने मंगलवार को राष्ट्रीय इकाई का पुनर्गठन करते हुए पदाधिकारियों के नाम नामित किए, जिसमें शगुन परिहार को मौका दिया गया है।

किश्तवाड़ से विधायक हैं शगुन परिहार

शगुन परिहार प्रदेश भाजपा में एक युवा सदस्य के रूप में सक्रिय नेता हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में वह किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गईं और वह उस चुनाव में जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सबसे कम उम्र की विजेता बनीं।