5 मिनट की दूरी... 1.5 घंटे बाद पहुंची दमकल, जम्मू वेयरहाउस आग पर जितेंद्र सिंह ने जताई चिंता; देरी पर उठाए सवाल
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के वेयरहाउस में लगी भीषण आग से व्यापारियों को हुए भारी नुकसान पर चिंता ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू के वेयरहाउस में भीषण आग से भारी नुकसान।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने व्यापारियों के प्रति चिंता व्यक्त की।
फायर ब्रिगेड की प्रतिक्रिया में देरी पर गंभीर आरोप।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। दीवाली की रात जम्मू के वेयरहाउस में लगी भीषण आग से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को व्यापारियों को हुए नुकसान पर चिंता जताई। रविवार रात को लगी इस आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। वेयरहाउस, जम्मू के सबसे पुराने व्यावसायिक केंद्रों में से एक है, जो अनाज, खाद्य तेल और जरूरी वस्तुओं के थोक व्यापार के लिए जाना जाता है।
'एक्स' पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि वह इस घटना से गहरे सदमे में हैं और व्यापारियों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हुए भारी नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने इन आरोपों पर भी चिंता जताई कि आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की सेवाएं समय पर नहीं पहुंचीं।
सिंह ने कहा, 'यह सुनकर भी दुख होता है कि फायर ब्रिगेड की सेवाएं समय पर नहीं पहुंचीं। प्रभावित व्यापारियों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वे उचित कदम उठाएं और इस स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संभालें।'
पांच मिनट की दूरी से 90 मिनट बाद पहुंचीं दमकल गाड़ियां
उधर, वेयरहाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग की ओर से देरी होने के कारण आग फैल गई और लगभग 15 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने दावा किया कि फायर स्टेशन महज पांच मिनट की दूरी पर होने के बावजूद, आग लगने के करीब 90 मिनट बाद केवल दो दमकल गाड़ियां पहुंचीं।
उन्होंने इसे घोर लापरवाही करार देते हुए जवाबदेही तय करने और संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की।
दमकल विभाग ने दी सफाई
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि आग की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई; सबसे नजदीकी स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं, जबकि आग बुझाने के काम में मदद के लिए अन्य स्टेशनों से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं।
प्रभावित व्यापारियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने और प्राथमिकता के आधार पर स्थिति को संभालने की अपील की।
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(समाचार एजेंसी पीटीआई के माध्यम से)
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