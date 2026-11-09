दीवाली पर जम्मू में आग का तांडव, 64 जगहों पर हादसों से मची तबाही; वेयरहाउस से पहाड़ी मोहल्ला तक खाक हुईं दुकानें

डिजिटल डेस्क, जम्मू। दीवाली की रात जम्मू संभाग में आग लगने की 64 घटनाएं सामने आईं। इन हादसों में दुकानों, दूसरी व्यावसायिक इमारतों और सामान को काफी नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 30 घटनाएं जम्मू जिले में हुईं। इनमें शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक वेयरहाउस नेहरू मार्केट में लगी आग की घटना भी शामिल है।

अधिकारियों के अनुसार, इन 64 घटनाओं में से 11 घटनाएं रविवार शाम 5 बजे तक हुईं, जबकि बाकी 53 घटनाएं शाम 5 बजे से रात 3 बजे के बीच हुईं, यह वह समय था जब लोग दीवाली मना रहे थे और जमकर पटाखे फोड़ रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि सांबा और कठुआ जिलों में कुल 10 घटनाएं हुईं, जिसमें कठुआ पुलिस लाइंस की एक घटना भी शामिल है। इसके बाद डोडा में 9, उधमपुर और रियासी में 8-8, किश्तवाड़ में 3, राजौरी-पुंछ इलाके में 3 और रामबन में 1 घटना दर्ज की गई।

पहाड़ी मोहल्ला में पांच मंजिला इमारत जलकर खाक बड़ी घटनाओं में से 4 घटनाएं जम्मू जिले में हुईं। इनमें से एक पहाड़ी मोहल्ला में हुई, जहां 5 मंजिला व्यावसायिक इमारत जलकर खाक हो गई; इस इमारत में कपड़ों और जूतों की दुकानें थीं और एक बेसमेंट भी था। अधिकारियों ने बताया कि शालीमार में भी एक बड़ी आग लगी, जिससे 5 मंजिला मेडिकल स्टोर वाली इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा, गंग्याल में एक हार्डवेयर गोदाम भी आग की चपेट में आ गया।

अधिकारियों ने बताया कि सबसे भीषण घटना 'वेयरहाउस नेहरू मार्केट' में हुई, जहां रविवार रात करीब 9:15 बजे आग लग गई, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू के सबसे पुराने व्यावसायिक केंद्रों में से एक, यह बाजार अनाज, खाद्य तेल, जरूरी सामान और रोजमर्रा की अन्य चीजों के थोक व्यापार के लिए जाना जाता है।

अधिकारियों के मुताबिक, आग किसी एक दुकान से शुरू हुई और तेजी से आसपास की दुकानों तक फैल गई। वहां बड़ी मात्रा में खाद्य तेल मौजूद होने के कारण आग और भी विकराल हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आधी रात को बुझी आग जम्मू शहर के अलग-अलग स्टेशनों से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। अधिकारियों ने बताया कि पास-पास बनी दुकानों और गोदामों की वजह से दमकल टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आधी रात तक उन्होंने आग पर काबू पा लिया। नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

फायर ब्रिगेड पर देरी और लापरवाही का आरोप हालांकि, वेयरहाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से देरी होने के कारण आग और ज्यादा फैल गई। उन्होंने आरोप लगाया, 'एक छोटी सी आग ने करीब 15 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, यह फायर ब्रिगेड की पूरी तरह से विफलता और भारी लापरवाही है। फायर स्टेशन महज पांच मिनट की दूरी पर होने के बावजूद, डेढ़ घंटे बाद सिर्फ दो दमकल गाड़ियां पहुंचीं।'

अधिकारियों ने बताया कि दीवाली की रात जम्मू क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर एक साथ कई जगह आग लगने की घटनाएं हुईं, जिससे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों पर काफी दबाव था। कम समय में कई कॉल आने के कारण, अलग-अलग स्टेशनों से दमकल टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके और आसपास की इमारतों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद, दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और पूरी रात काम करके कई जगहों पर लगी आग को काबू में किया।