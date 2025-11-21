नहीं सुधरे तो सार्वजनिक स्थलों पर वाॅल आफ शेम पर छपेगी फोटो, जम्मू नगर निगम का अनोखा प्रयोग

जागरण संवाददता, जम्मू। घर-घर से कचरा उठाने की प्रक्रिया के बावजूद कई लोग घरों के कचरे को खुले स्थानों, नालों में फेंक देते हैं। बार-बार कहने पर नहीं सुधरने वाले ऐसे लोगों की फोटो का पोस्टर बनाकर जम्मू नगर निगम सार्वजनिक स्थलों पर चसपा करने जा रहा है। इसकी शुरूआत कर दी गई है।

फिलहाल अभिनव थिएटर के नजदीक, त्रिकुटा नगर, रिहाड़ी चौक में इन्हें लगाया गया है। आने वाले दिनों जिस मुहल्ले से ज्यादा लोग कचरा फेंकते, खुले में शौच, पेशाब करते दिखेंगे, वहां के चौराहे में इस तरह के पोस्टर लगा दिए जाएंगे जिससे बाकी सबक ले सकें।

नगर निगम ने इसे वॉल आफ शेम का नाम दिया है। निगम आयुक्त डा. देवांश यादव ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को ऐसे लोगों के फोटो व वीडियो बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि सार्वजनिक स्थलों पर इनके चेहरे बेनकाब हों।वॉल ऑफ शेम पहल शुरू करने का मकसद लोगों को पब्लिक जगहों पर गंदगी फैलाने से रोकना है।

खुली जगहों पर कचरा फेंकना एक बड़ी समस्या बनी नगर निगम द्वारा सफाई बनाए रखने और कचरे को ठीक से निपटाने की लगातार कोशिशों के बावजूद खुली जगहों पर कचरा फेंकना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। निगम नियमित तौर पर स्कूली बच्चों, कालेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों, अलग-अलग सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थाओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम करता है। हालांकि समाज के कुछ हिस्सों से सहयोग कम मिलता है, जिससे कई इलाकों में कचरा जमा हो जाता है।

जमीन पर हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू नगर निगम के आयुक्त डा. देवांश यादव ने खुद अलग-अलग जगहों पर जाकर जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से कूड़ा न फैलाने और शहर को साफ रखने में निगम की कोशिशों का साथ देने की अपील की। शहर के सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ लोगों में जागरूकता की कमी को देखते हुए डा. यादव ने सफाई अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

वॉल ऑफ शेम पर खास तौर पर दिखाया जाएगा उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि जो कोई भी खुले में कचरा फेंकता या खुले में शौच करता दिखे, उसकी फोटो और वीडियो लें। इन विजुअल्स को वॉल ऑफ शेम पर खास तौर पर दिखाया जाएगा ताकि लोगों को गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के नतीजों के बारे में पता चले और दूसरों को सफाई बनाए रखने के लिए बढ़ावा मिले।

वॉल ऑफ़ शेम सफाई के नियमों को तोड़ने वालों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से दिखाएगी। जिससे पूरे शहर में एक कड़ा संदेश जाएगा। कमिश्नर ने यह भी चेतावनी दी कि कचरा डालकर पानी के सोर्स को गंदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फोटो विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से भी एकत्र किए जाएंगे।