जम्मू-कश्मीर में अब इस स्टॉपेज पर भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव, लोगों में खुशी की लहर

संवाद सहयोगी,रियासी। श्री वंदे भारत ट्रेन के रियासी में ठहराव शुरू होने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इस कदम को रियासी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. इतना ही नहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जिले में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

विधायक कुलदीप राज दुबे ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 500 से अधिक स्थानीय लोग स्टेशन परिसर में एकत्र हुए और उत्साहपूर्वक इस पल का आनंद लिया। अब से श्रीनगर कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26401/26402) का नियमित रूप से रियासी रेलवे स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव रहेगा। ट्रेन सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर कटड़ा से रवाना होकर आठ बजकर 28 मिनट पर रियासी पहुंचेगी। फिर श्रीनगर बढ़ेगी।

वापसी में यह गाड़ी शाम चार बजकर 34 मिनट पर रियासी पहुंचेगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक कटड़ा और श्रीनगर के बीच केवल बनिहाल स्टेशन पर ही रुकती थी। श्रीनगर–कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया था।