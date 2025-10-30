Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में अब इस स्टॉपेज पर भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव, लोगों में खुशी की लहर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के एक स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    संवाद सहयोगी,रियासी। श्री वंदे भारत ट्रेन के रियासी में ठहराव शुरू होने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इस कदम को रियासी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. इतना ही नहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जिले में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक कुलदीप राज दुबे ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 500 से अधिक स्थानीय लोग स्टेशन परिसर में एकत्र हुए और उत्साहपूर्वक इस पल का आनंद लिया।

    अब से श्रीनगर कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 26401/26402) का नियमित रूप से रियासी रेलवे स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव रहेगा। ट्रेन सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर कटड़ा से रवाना होकर आठ बजकर 28 मिनट पर रियासी पहुंचेगी। फिर श्रीनगर बढ़ेगी।

    वापसी में यह गाड़ी शाम चार बजकर 34 मिनट पर रियासी पहुंचेगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक कटड़ा और श्रीनगर के बीच केवल बनिहाल स्टेशन पर ही रुकती थी। श्रीनगर–कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया था।

    यह देश की पहली ट्रेन होगी, जिसने कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब पुल और अंजी नदी पर बने देश के पहले केवल स्टे पुल का उपयोग किया है।

    रियासी स्टेशन पर इसके ठहराव से न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि श्री माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी धाम जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं एवं सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। यह ठहराव रियासी कजिले के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।