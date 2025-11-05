भैरव घाटी पर स्नोफॉल... वैष्णो देवी पर अचानक ठंड बढ़ने से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी, श्राइन बोर्ड ने की उचित व्यवस्था

जागरण संवाददाता, कटड़ा। पल-पल बदल रहे मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुचारू है हालांकि बीते मंगलवार रात्रि को श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बारिश के साथ ही तेज सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा।

जिसको लेकर श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बाणगंगा क्षेत्र के साथ ही चरण पादुका मंदिर, धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर परिसर या फिर मां वैष्णो देवी भवन परिसर आदि पर रुकना पड़ा। जैसे ही मौसम में सुधार हुआ तो श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा करते नजर आए।

इसी बीच बीती रात हुई बारिश के चलते मां वैष्णो देवी भवन परिसर तथा भैरव घाटी क्षेत्र में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई | जिसके कारण ठंड बढ़ गई हालांकि बुधवार सुबह मौसम एक बार फिर साफ हो गया दिन भर धूप खिली रही परंतु ठंडी हवाएं निरंतर चलती रही। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ जयकारे लगाते हुए लगातार भवन की ओर और रवाना होते रहे।

तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध होती रही इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं प्रमुख है जिनका श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान लाभ उठाया

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है जिसके कारण वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।