ठंडी हवाओं के बीच वैष्णो देवी के दरबार में 11,500 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, सभी सुविधाएं चाक-चौबंद

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मां वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटड़ा में मौसम सुहावना बना हुआ है। वीरवार को धूप खिलने के साथ ठंडी हवाएं चलीं। इस सुहावने मौसम में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ मां म के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हेलीकाप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और रोपवे जैसी सुविधाएं पूरी तरह से सुचारु हैं, जिनका श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारी तथा जवान तैनात हैं। ये सभी मिलकर यात्रा की निगरानी कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो।

वीरवार शाम पांच बजे तक लगभग 11,500 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है और श्रद्धालु श्रद्धा के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं।

इस समय कटड़ा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और सभी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके।