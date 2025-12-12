Vaishno Devi Special Train: नई दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन, तुंरत मिलेगा कंफर्म टिकट

जागरण संवाददाता, जम्मू। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–नई दिल्ली के बीच 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक विशेष ट्रेन संख्या चलाने का निर्णय लिया है। इससे कटड़ा और दिल्ली रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से 12 दिसंबर को रात 11:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और शहीद कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) स्टेशन पर ठहरेगी।

वापसी में विशेष ट्रेन संख्या 04082 कटड़ा रेलवे स्टेशन से रात 09:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके ठहराव एक सामान रहेंगे। जम्मू रेल मंडन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि यह आरक्षित विशेष ट्रेन 20 कोचों के साथ संचालित होगी।