    Vaishno Devi Special Train: नई दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन, तुंरत मिलेगा कंफर्म टिकट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:21 AM (IST)

    नई दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए आज से एक विशेष ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन यात्रियों को तत्काल कंफर्म टिकट प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे वैष्णो ...और पढ़ें

    नई दिल्ली से पौने बारह बजे होगी ट्रेन रवाना (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–नई दिल्ली के बीच 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक विशेष ट्रेन संख्या चलाने का निर्णय लिया है। इससे कटड़ा और दिल्ली रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी।

    विशेष ट्रेन संख्या 04081 नई दिल्ली से 12 दिसंबर को रात 11:45 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और शहीद कैप्टन तुषार महाजन (उधमपुर) स्टेशन पर ठहरेगी।

    वापसी में विशेष ट्रेन संख्या 04082 कटड़ा रेलवे स्टेशन से रात 09:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके ठहराव एक सामान रहेंगे। जम्मू रेल मंडन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि यह आरक्षित विशेष ट्रेन 20 कोचों के साथ संचालित होगी।

    भीड़भाड़ के समय यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। यात्री टिकट भारतीय रेल की वेबसाइट, ऐप या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन टाइमिंग की पुष्टि अवश्य कर लें।