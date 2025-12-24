श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की विधायकों को चेतावनी, एलजी कार्यक्रमों का वायकाट करें, नहीं तो पुतला जलेगा

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे उपराज्यपाल का श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने घेराव करने और लोक भवन के सामने उनका पुतला जलाने का निर्णय लिया है। विधायकों से भी साफ किया गया है कि जब तक श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदुओं के हितों की रक्षा की घोषणा नहीं हो जाती या इस कालेज को बंद करने की घोषणा नहीं हो जाती, वह उपराज्यपाल के सभी कार्यक्रमों का वायकाट करें। अगर कोई विधायक उपराज्यपाल के किसी भी कार्यक्रम में दिखा तो अगले ही दिन उसका घेराव किया जाएगा और पुतला भी जलाया जाएगा।

यह चेतावनी श्री माता वैष्णाो देवी संघर्ष समिति ने गीताभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता में सबसे पहले संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आश्वासनों पर संतुष्टी जताते हुए बताया कि नड्डा ने जल्द मामले को सुलझाने, उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी न हो। इसलिए आंदोलन पहले से और तेज किया जाएगा।वहीं जिन लोगों ने मेडिकल कालेज शुरू करते हुए हिंदुओं के हिंतो की रक्षा नहीं की और अनियमितताएं बरती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्यों को भी जिम्मेवार ठहराया।जो लोग भी दाखिला प्रक्रिया में शामिल थे। उनकी भी जांच होनी चाहिए।

बोर्ड के सदस्य भी इस पाप में भागीदार मनकोटिया ने कहा कि इस मेडिकल संस्थान में एमबीबीएस में प्रवेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और संस्थान के प्रमुख डा. यशपाल की जानकारी से ही हुआ है। इसलिए इन दो लोगों के अलावा बोर्ड के सदस्य भी इस पाप में भागीदार है। उन्होंने कहा कि अभी भी इन लोगां के पास समय है कि वह गलती को सुधारे अन्यथा श्राइन बोर्ड के इतिहास में इन लोगों का नाम जयचंद, तेमूरलंग और औरंगजेब आदि की श्रेणी में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आस्था की लड़ाई है। इसके लिए अगर मेडिकल कालेज को बंद करवाना पड़े तो यह भी करवाया जाएगा। श्राइन बोर्ड के इस निर्णय को बदल कर ही रहेंगे।

उपराज्यपाल के खिलाफ 27 को प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने अपने आंदोलनात्मक कार्यक्रम को गति देते हुए आगामी 27 दिसंबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ लोक भवन के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदर्शन के दौरान उप राज्यपाल का पुतला भी समिति के सदस्य और कार्यकर्ता फूंकेंगे। उन्होंने जम्मू समभाग के सभी विधायक चाहें किसी भी विचारधारा से जुडे हो से आग्रह किया कि वह उप राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करने में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का साथ दे अन्यथा उनके घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किए जायेगे।

प्रदर्शन में संघर्ष समिति के साथ जुड़े जम्मू की जनता मनकोटिया ने जम्मू संभाग के आम लोगों को भी आग्रह किया कि वह भी उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन में संघर्ष समिति के साथ जुड़े और इस प्रदर्शन को सफल करें। संघर्ष समिति ने समाज, जनप्रतिनिधियों और विधायकों आदि से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया ने मंगलवार को समिति के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह घाेषणाएं कीं।