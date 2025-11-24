Language
    माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट बंटवारे का विवाद बढ़ा, जम्मू बंद से शुरू हो सकता है संघर्ष समिति का आंदोलन

    By Ashok Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। संघर्ष समिति ने जम्मू बंद की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में स्थानीय छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

    हिंदू संगठन कर रहे 90% सीटें सनातन समाज के लिए आरक्षित करने की मांग

    जागरण संवाददाता, जम्मू। माता वैष्णो देवी के चढावे से चलने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाल मेडिकल कालेज में एमबबीबीएस सीटों के आवंटन के विरोध में गठित माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति पूरे जम्मू संभाग में आंदोलन की तैयारी में जुट गई है।

    पिछले 24 घंटों से सभी जिलों, तहसीलों और ब्लाक स्तर पर विभिन्न संगठनों को एक जुट करने का सिलसिला शुरू हो गया है।जगह लोग अपने तौर भी बैठकें कर मुद्दे की की गंभीरता को देखते हुए एक जुट होने लगे हैं। सभी में इस बात को लेकर रोष है कि हिंदुओं के चढ़ावें के पैसे से चलने वाले मैडिकगल कालेज में 50 एमबीबीएस सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों को दी गई हैं।

    हिंदू संगठनों का विरोध, 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को

    हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू श्राइन बोर्ड के मेडिकल कालेज में हिंदू छात्रों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश भर से आने वाले श्रद्धालु हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए ही चढ़ावा चढ़ाते हैं। देश भर में ऐसे बहुत से मेडिकल कालेज और शिक्षा संस्थान हैं यहां मुस्लिम समुदाय को प्राथिमकता दी जाती है।

    नवगठित माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कल से छोटी टोलियां का गठन करेगी। यहीं कोर कमेटी अगली रणनीति तय करेगी।समिति के संयोजक सेवानिर्वत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने बताया कि समिति किसी भी धर्म के छात्रों के खिलाफ नहीं है। उन्हें किसी भी मेडिकल कालेज में शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन श्राइन बोर्ड के कालेज में सभी हिंदू छात्रों को ही रखा जाना चाहिए।

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गंठन किया गया

    संघर्ष समिति का हर जिले में कमेटियाें के गठन का दौर जारी है। हर जगह लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही श्री सनातन धर्म सभा के आह्वान पर शहर के 60 से अधिक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के सहयोग से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गंठन किया गया है।

    उन्होंने बताया कि पूरा आंदोलन अनुशासन में और योजनावद्द तरीके से चलेगा। सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था। उसी तर्ज पर यह आंदोलन भी चलेगा। हर तीन-चार दिन के कार्यक्रम बनाकर उन पर काम होगा। शुरू में छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर काम होगा।

    जल्द पूरा जम्मू बंद से आंदोलन की शुरूआत होगी

    हिंदू संगठनों ने साफ किया है कि जब तक श्राइन बोर्ड के इस मेडिकल कालेज में हिंदू छात्राओं के दाखिले नहीं हो जाते उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि जल्द पूरा जम्मू बंद करने का आह्वान कर इस आंदोलन की शुरूआत होगी। इस आंदोलन की सफलता के लिए दूसरे जिलों के लोग भी तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार अपने फैसले को वापिस नहीं ले लेती या कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाता वह आंदोलन करते रहेंगे।