'चढ़ावा केवल हिंदुओं के हित में लगे', वैष्णो देवी कॉलेज में मुस्लिम सीटों का विरोध तेज; सड़कों पर उतरे हजारों लोग

जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों की भावनाओं व आकांक्षाओं की रक्षा और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस के खिलाफ जारी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आंदोलन का असर बुधवार को जम्मू संभाग में व्याप्क रूप में देखने को मिला।

विभिन्न जिलों, तहसीलों और कस्बों में 40 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें में 40,000 से 50,000 लोगों ने हिस्सा लेकर आवाज बुलंद की। हर तरफ से एक ही आवाज गूंजी कि हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन प्रदर्शनों से लोगों ने साफ कहा कि हिंदुओं का चढ़ावा हिंदुओं के ही उत्थान में लगाया जाना चाहिए।

श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ विरोध हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आयोजित इन प्रदर्शनों में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग ने जगह-जगह प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र चिनाब घाटी के किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिला जहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे।

साथ ही रामबन, बटोत और ऊधमपुर जिले के चिनैनी, बसंतगढ़, मनवाल एवं पंचैरी जैसे क्षेत्रों में भी समिति द्वारा व्यापक प्रदर्शन किए गए। आम जनता कर रही जनाक्रोश रियासी मुख्यालय और जम्मू शहर के सात अलग-अलग स्थानों सहित आरएसपुरा, बिश्नाह, ज्यौड़ियां, अखनूर और नगरोटा में भी आम जनता में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। कठुआ, बसोहली, बिलावर और चड़वाल के साथ-साथ सांबा जिले के घगवाल और विजयपुर में भी लोगों ने इस आंदोलन को अपनी शक्ति प्रदान की।