जम्मू में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, चालक गंभीर
मीरां साहिब के गांव लंगोटिया में एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे चालक चमन लाल घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चमन लाल कीर पिंड से अपने गांव लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक फरार हो गया।
संवाद सहयोगी, मीरां साहिब। गांव लंगोटिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक घायल हो गया। उसकी पहचान चमन लाल निवासी पृथ्वीपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती कराया।
उधर, टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी चालक गांव कीर पिंड से अपने गांव की ओर जा रहा था। गांव लंगोटिया के पास पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायल अवस्था में उसे सड़क से उठाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
