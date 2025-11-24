माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन मामले पर बोले सीएम उमर, 'एडमिशन में मेरिट होनी चाहिए, धर्म नहीं'

डिजिटल डेस्क, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन को लेकर राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लगाता किए जा रहे विरोध पर कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर हो रही बहस संवैधानिक सिद्धांतों से दूर जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म के आधार पर एडमिशन के फैसले लेने से दूसरी सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने वाले असेंबली से मंज़ूर एक्ट का ज़िक्र किया और कहा कि यह कानून किसी भी धार्मिक ग्रुप के एडमिशन पर रोक नहीं लगाता है। उन्होंने कहा, "जब असेंबली ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास किया था, तो यह कहां लिखा था कि एक धर्म के लड़के और लड़कियों को बाहर रखा जाएगा?"

मेरिट के आधार पर एडमिशन की इजाज़त देता एक्ट मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक्ट साफ तौर पर सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन की इजाज़त देता है। अब्दुल्ला ने कहा, "उस समय, यह कहा गया था कि एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर नहीं। अब, जब एडमिशन के फैसले मेरिट के आधार पर होंगे, तो कुछ लोग नाखुश हैं।"

उन्होंने कहा कि मेरिट को बायपास करने की किसी भी कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा, “जहां तक मुझे पता है, बिना मेरिट के एडमिशन नहीं दिया जा सकता,” और कहा कि एडमिशन में धर्म को शामिल करना संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा।

भाजपा नेता सुनील को असेंबली रिकार्ड का रिव्यू करने की दी सलाह अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि एक बार जब धर्म इंस्टीट्यूशनल फैसलों में एक फैक्टर बन जाता है, तो यह गवर्नेंस के दूसरे एरिया पर असर डाल सकता है। उन्होंने पूछा, “अगर फैसले धर्म के आधार पर लिए जाते हैं, तो क्या सोशल वेलफेयर स्कीम को भी उसी प्रिंसिपल पर चलना चाहिए? क्या पुलिस अधिकारियों को धर्म के आधार पर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए?”

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को असेंबली रिकॉर्ड और बिल का रिव्यू करना चाहिए ताकि यह कन्फर्म हो सके कि कोई भी नियम धर्म के आधार पर सीट बांटने की इजाजत नहीं देता है। बिजली किरायों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं बिजली के टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी के दावों पर, अब्दुल्ला ने कहा कि उनके ऑफिस में ऐसा कोई प्रपोजल पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “मैं पावर मिनिस्टर हूं। अब तक, मेरे सामने ऐसी कोई फाइल नहीं आई है।”