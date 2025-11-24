Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन मामले पर बोले सीएम उमर, 'एडमिशन में मेरिट होनी चाहिए, धर्म नहीं'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन पर कहा कि छात्रों का एडमिशन धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर मिल सके, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों।

    prefferd source google
    Hero Image

    उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे ऑफिस में बिजली किरायों में बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रपोजल पेश नहीं किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन को लेकर राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के लगाता किए जा रहे विरोध पर कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर हो रही बहस संवैधानिक सिद्धांतों से दूर जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म के आधार पर एडमिशन के फैसले लेने से दूसरी सरकारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने वाले असेंबली से मंज़ूर एक्ट का ज़िक्र किया और कहा कि यह कानून किसी भी धार्मिक ग्रुप के एडमिशन पर रोक नहीं लगाता है। उन्होंने कहा, "जब असेंबली ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास किया था, तो यह कहां लिखा था कि एक धर्म के लड़के और लड़कियों को बाहर रखा जाएगा?" 

    मेरिट के आधार पर एडमिशन की इजाज़त देता एक्ट

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक्ट साफ तौर पर सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन की इजाज़त देता है। अब्दुल्ला ने कहा, "उस समय, यह कहा गया था कि एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर नहीं। अब, जब एडमिशन के फैसले मेरिट के आधार पर होंगे, तो कुछ लोग नाखुश हैं।"

    उन्होंने कहा कि मेरिट को बायपास करने की किसी भी कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा, “जहां तक मुझे पता है, बिना मेरिट के एडमिशन नहीं दिया जा सकता,” और कहा कि एडमिशन में धर्म को शामिल करना संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होगा। 

    भाजपा नेता सुनील को असेंबली रिकार्ड का रिव्यू करने की दी सलाह

    अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि एक बार जब धर्म इंस्टीट्यूशनल फैसलों में एक फैक्टर बन जाता है, तो यह गवर्नेंस के दूसरे एरिया पर असर डाल सकता है। उन्होंने पूछा, “अगर फैसले धर्म के आधार पर लिए जाते हैं, तो क्या सोशल वेलफेयर स्कीम को भी उसी प्रिंसिपल पर चलना चाहिए? क्या पुलिस अधिकारियों को धर्म के आधार पर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए?”

    उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को असेंबली रिकॉर्ड और बिल का रिव्यू करना चाहिए ताकि यह कन्फर्म हो सके कि कोई भी नियम धर्म के आधार पर सीट बांटने की इजाजत नहीं देता है। 

    बिजली किरायों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं

    बिजली के टैरिफ में संभावित बढ़ोतरी के दावों पर, अब्दुल्ला ने कहा कि उनके ऑफिस में ऐसा कोई प्रपोजल पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “मैं पावर मिनिस्टर हूं। अब तक, मेरे सामने ऐसी कोई फाइल नहीं आई है।”

    उन्होंने यह भी कहा कि माइनिंग ब्लॉक्स की चल रही ई-नीलामी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सपोर्ट कर रही है ताकि ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट पक्का हो सके और इलाके में सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके।