जम्मू के उधमपुर में सुरक्षाबलों का सर्च अभियान, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के लट्टी इलाके में सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबलों कोस्थानीय लोगों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों का एक समूह किरची गांव के एक घर में घुस गया है। इन्होंने निवासियों को धमकाया है और कथित तौर पर नकदी छीनने के बाद भाग गए

अधिकारियों ने बताया कि सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान इस अभियान में शामिल थे और पुलिस हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों ने लोगों से अपने-अपने इलाकों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है।

इस बाबत एक अधिकारी ने कहा कि पिछले कई महीनों से डुडु-बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादी सक्रिय हैं। यह जम्मू संभाग के उधमपुर, डोडा और कठुआ जिलों में फैला एक जंगली, पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहां घन पेड़ और वनस्पतियां हैं, इसलिए छिपने के लिए आतंकी इसी जगह को टारगेट करते हैं।

बता दें कि बसंतगढ़, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक घुसपैठ मार्ग पर मौजूद है। ये आतंकवादी कठुआ में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके ऊंचाई वाले इलाकों से होते हुए डोडा और किश्तवाड़ जिलों और आगे कश्मीर घाटी में घुस जाते हैं।